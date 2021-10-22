Comfort e sicurezza
Zoom sull'interno della cabina
Videosorveglianza e sicurezza in cabina e nelle stazioni
- La videosorveglianza è fornita in tempo reale in cabina, nelle stazioni e nelle loro vicinanze.
- Le cabine sono dotate di un citofono per comunicare con il personale operativo, insieme a un sistema di comunicazione accessibile ai non udenti per rispondere a qualsiasi richiesta.
- Il personale operativo garantisce la sicurezza dei passeggeri in ogni momento per l'imbarco, lo sbarco alla stazione, ma anche durante il viaggio online. È quindi in grado di far fronte a qualsiasi possibile incidente passeggeri e ha un collegamento diretto con i vigili del fuoco e le forze di polizia.
Un dispositivo di backup ottimale
Il cavo C1 è dotato di un sistema di backup progettato per affrontare tutti gli incidenti. Questo dispositivo, chiamato "recupero integrato", consente ai passeggeri di tornare alle stazioni in sicurezza, rimanendo all'interno delle cabine.
Precauzioni in caso di maltempo
Il cavo C1 circola su un territorio poco impattato da episodi di forti venti. Tuttavia, in caso di vento superiore a 70 km/h, la velocità della cabina è ridotta. In caso di tempesta (vento superiore a 90 km/h), la funivia viene chiusa e vengono sistematicamente istituiti autobus sostitutivi.