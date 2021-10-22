Posti di comando

Il funzionamento della linea è gestito dalla Centralized Control Station (PCC), situata presso la stazione Sustainable Time*. Da questa stazione, gli operatori hanno tutte le informazioni e i mezzi per controllare la linea e agire in tempo reale sul suo funzionamento. Il PCC è supportato da Stazioni di Controllo Locali (PCL), installate nelle altre 4 stazioni della linea Cable C1.

Questi PCL sono più in particolare responsabili di eventuali malfunzionamenti nella stazione e delle loro apparecchiature, nonché della comunicazione con i passeggeri.

Il nome della stazione è provvisorio*