Per ridurre al minimo il loro impatto visivo, il design dei piloni è particolarmente semplice e consiste in un tamburo conico in acciaio zincato verniciato bianco, con un aspetto esterno liscio ed elegante Nella parte superiore della maggior parte dei piloni, sopra i bilancieri, un elemento che ricorda le ali di un uccello, corona l'albero. Di notte, solo le "ali" sono illuminate. L'unicità del loro design faciliterà la loro manutenzione e garantirà coerenza in tutta la linea.

L'ubicazione dei 30 tralicci, di cui 5 doppi, è stata attentamente studiata e discussa per garantirne l'integrazione nella città. Il loro numero favorisce la flessibilità di circolazione delle cabine che saliranno e scenderanno più facilmente.