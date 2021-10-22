3/ Gestione razionale dell'acqua

Al fine di favorire l'infiltrazione dell'acqua piovana in prossimità delle stazioni, verranno realizzate strutture di infiltrazione o di ritenzione idrica. Questi saranno principalmente bacini aperti, nodi o fossati. L'acqua piovana viene evacuata per flusso naturale dal punto di raccolta a uno sbocco e per infiltrazione diretta nel terreno se è permeabile.



Nodi e fossatifanno parte di sviluppi lineari che consentono una gestione integrata dell'acqua nelle aree urbane. Si tratta di depressioni longitudinali, di pendenza variabile, che raccolgono e regolano l'acqua piovana e di deflusso, rallentandone il flusso verso uno sbocco (rete fognaria, ad esempio). La differenza tra fosso e nodo si basa principalmente sulla loro morfologia. Un fossato è lineare, abbastanza profondo e le sue sponde sono ripide È una struttura che, per sua natura, può rimanere in acqua. Non è quindi drenato.

Il nodo può essere correlato a un ampio fossato poco profondo con sponde leggermente inclinate.

Saranno allestiti bacini di infiltrazione nelle aree di decollo della funivia. Infatti, nell'ambito della realizzazione di un sistema teletrasportato, è necessario rispettare determinate distanze minime di sicurezza tra il terreno naturale e il fondo delle cabine. Pertanto, all'uscita della stazione, sono state progettate zone di decollo, che richiedono un esborso significativo in relazione al livello delle piattaforme delle stazioni. Queste aree saranno densamente vegetate e fungeranno da bacini di infiltrazione in cui viene scaricata l'acqua dei tetti delle stazioni e dei piazzali adiacenti.