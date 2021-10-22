Riduci
Stazioni: principali misure di riduzione
1/ L'architettura delle stazioni
Per la maggior parte, le stazioni C1 Cable sono caratterizzate da un design di alta qualità ambientale:
• una progettazione architettonica basata sulla semplicità, con l'uso di materiali sobri, il rinverdimento dei tetti e un ingombro limitato;
• un'operazione incentrata sulla riduzione del fabbisogno energetico e sull'utilizzo di energie rinnovabili.
Al fine di raggiungere un obiettivo di sobrietà energetica, sono state fatte diverse scelte significative: materiali sostenibili e a basse emissioni di carbonio, isolamento termico efficiente, riscaldamento limitato ai locali operativi tramite pompa di calore, illuminazione naturale e LED, un impianto fotovoltaico presso la stazione di Limeil-Brévannes ...;
• paesaggistica di qualità, nello spirito della Coulée Verte, La Végétale;
• gestione razionale delle acque di dilavamento e di tutti gli spazi verdi.
2/ Tetti verdi: rivestimenti ecologici ed estetici
I tetti delle 5 stazioni del cavo C1, circa 2.000 m2, così come il tetto di uno dei garage della linea saranno vegetati.
Questa scelta è stata fatta fin dalla fase di progettazione del progetto al fine di promuovere l'integrazione paesaggistica degli edifici, da un lato, e di essere parte dell'approccio High Environmental Quality (HQE) che guida la costruzione della funivia, dall'altro. L'inverdimento dei tetti ha molti vantaggi.
In termini ecologici:
- contribuire a ridurre le superfici urbane impermeabilizzate;
- migliorare la qualità dell'aria contrastando l'inquinamento urbano riducendo il livello di CO e CO2 emessi;
- sviluppare le aree di biodiversità;
- trattenere l'acqua piovana.
In termini economici:
- rafforzamento dell'isolamento acustico e termico degli edifici;
- protezione dell'impermeabilizzazione dei tetti;
- Manutenzione limitata delle superfici.
Dopo aver posato un sistema di drenaggio coperto con terreno adatto (substrato) sui tetti, i rulli vegetati pronti per la crescita vengono distribuiti sulle superfici. Sono composti da varie piante resistenti e resistenti: 13 varietà di sedum, gerani sanguigni, acinos santoreggia e maggiorana selvatica.
I rulli vengono annaffiati regolarmente per le prime settimane per favorire il recupero, quindi è necessaria solo una manutenzione annuale. Queste piante hanno il vantaggio di accontentarsi dell'acqua piovana.
In sintesi, i tetti verdi delle vostre stazioni contribuiranno alla qualità visiva e ambientale della 1a funivia urbana dell'Île-de-France.
3/ Gestione razionale dell'acqua
Al fine di favorire l'infiltrazione dell'acqua piovana in prossimità delle stazioni, verranno realizzate strutture di infiltrazione o di ritenzione idrica. Questi saranno principalmente bacini aperti, nodi o fossati. L'acqua piovana viene evacuata per flusso naturale dal punto di raccolta a uno sbocco e per infiltrazione diretta nel terreno se è permeabile.
Nodi e fossatifanno parte di sviluppi lineari che consentono una gestione integrata dell'acqua nelle aree urbane. Si tratta di depressioni longitudinali, di pendenza variabile, che raccolgono e regolano l'acqua piovana e di deflusso, rallentandone il flusso verso uno sbocco (rete fognaria, ad esempio). La differenza tra fosso e nodo si basa principalmente sulla loro morfologia. Un fossato è lineare, abbastanza profondo e le sue sponde sono ripide È una struttura che, per sua natura, può rimanere in acqua. Non è quindi drenato.
Il nodo può essere correlato a un ampio fossato poco profondo con sponde leggermente inclinate.
Saranno allestiti bacini di infiltrazione nelle aree di decollo della funivia. Infatti, nell'ambito della realizzazione di un sistema teletrasportato, è necessario rispettare determinate distanze minime di sicurezza tra il terreno naturale e il fondo delle cabine. Pertanto, all'uscita della stazione, sono state progettate zone di decollo, che richiedono un esborso significativo in relazione al livello delle piattaforme delle stazioni. Queste aree saranno densamente vegetate e fungeranno da bacini di infiltrazione in cui viene scaricata l'acqua dei tetti delle stazioni e dei piazzali adiacenti.
4/ Il riutilizzo del terriccio: l'esempio di Villa Nova
La stazione di Villa Nova a Villeneuve-Saint-Georges si trova tra la città e i campi, poiché è costruita in parte sul terreno agricolo che la costeggia. I circa 700 m3 di terriccio che sono stati estratti per eseguire il lavoro sono stati conservati e immagazzinati sul diritto di passaggio della stazione.
Il terriccioè lo strato superiore del suolo. Con uno spessore da 15 a 40 cm e generalmente di colore marrone, ha proprietà qualitative importanti per la biodiversità e la cultura: è biologicamente attivo, ricco di minerali e materia organica.
Questo terreno adatto alle piantagionisarà riutilizzato durante l'abbellimento previsto intorno al resort. Questa organizzazione è pienamente in linea con l'approccio virtuoso del progetto: riutilizzo dei materiali in loco e limitazione delle emissioni di CO e CO2 legate al trasporto. Questo riutilizzo sarà duplicato su altri diritti di passaggio ove possibile. Ciò che caratterizza il progetto C1 Cable è proprio la volontà di non lasciare nulla al caso e di includere fin dalla sua progettazione, tutte le disposizioni utili per soddisfare i criteri di Alta Qualità Ambientale per i quali è stato certificato.
Rivegetazione del percorso: principali misure di riduzione
Piantagioni e trapianti
300 alberelli e piante sono stati trapiantati nella Coulée Verte, vicino al cantiere;
• Più di 500 alberi sono stati piantati lungo la linea.
65 specie sono state scelte per la loro robustezza e basso consumo di acqua: alberi alti, arbusti, erbe e piante perenni...
Il 75% di loro sono endemici e raccomandati dalla guida delle piante native del bacino di Parigi. La crescita degli alberi trapiantati o piantati si evolverà a seconda delle specie e delle condizioni meteorologiche. Il loro radicamento e la loro crescita saranno attentamente osservati durante i primi anni.
Altre misure di riduzione
Altre misure di riduzione sono state messe in atto e alcune saranno mantenute oltre la messa in servizio della funivia:
- L'installazione di dispositivi colorati sui cavi per evitare la collisione con gli uccelli.
- Barriere anfibie installate intorno ai diritti di passaggio del sito.
- Illuminazione rivolta verso il basso le cui temperature sono compatibili con il ritmo di vita dei pipistrelli.