Intermodalità

In ogni stazione, servizi per tutti!

Per facilitare i viaggi e il comfort degli utenti, i dintorni delle stazioni sono dotati di parcheggi per biciclette, percorsi pedonali confortevoli e sicuri, nuove fermate degli autobus (dotate di mobili e sistema di informazione dei passeggeri in tempo reale), drop-off ... La rete di autobus in corrispondenza del cavo C1 è adattata.