Intermodalità
In ogni stazione, servizi per tutti!
Per facilitare i viaggi e il comfort degli utenti, i dintorni delle stazioni sono dotati di parcheggi per biciclette, percorsi pedonali confortevoli e sicuri, nuove fermate degli autobus (dotate di mobili e sistema di informazione dei passeggeri in tempo reale), drop-off ... La rete di autobus in corrispondenza del cavo C1 è adattata.
Pedoni
Segnaletica e percorsi adatti a tutti sono predisposti. I percorsi sono facilitati intorno alle stazioni: segnaletica per i passeggeri, panchine e paesaggistica lungo il percorso, percorso di guida per ipovedenti...
Biciclette
Le piste ciclabili vengono create o riqualificate, quando possibile, intorno alle località. Armadietti sicuri per biciclette con una quarantina di posti e rifugi per una ventina di doppi cerchi self-service sono allestiti nelle immediate vicinanze di stazioni e / o piste ciclabili.
Autobus
I collegamenti autobus sono facilitati e riorganizzati fino alla messa in servizio del cavo C1.
Nuovi mobili sono installati per un migliore comfort dell'utente e informazioni ai passeggeri in tempo reale.
Automobili
I punti di consegna sono disponibili il più vicino possibile alle stazioni e sono in parte dedicati alle persone con mobilità ridotta.
La tua stazione Pointe du Lac, vista dal cielo
1 - La tua stazione Pointe du Lac
2 - Nuova passerella, trasformata in una passeggiata piantumata, che collega le stazioni della metropolitana 8 e del cavo C1 al centro commerciale François Mitterrand
3 - Collegamento diretto con la metro 8 grazie alla passerella
4 - Fermate degli autobus conservate, accessibili con la nuova passerella
5 - Parcheggio biciclette (armadietti sicuri e cerchi)
la tua stazione La Végétale, vista dal cielo
1 - La tua stazione La Végétale
2 - Fermate degli autobus raggruppate e riqualificate, vicino alla stazione, su Descartes Avenue
3 - Pista ciclabile intorno alla stazione; Parcheggio biciclette (armadietti sicuri e cerchi)
4 - Punti di consegna parzialmente riservati alle persone con mobilità ridotta
La tua stazione Valenton, vista dal cielo
1 - La tua stazione Valenton
2 - Fermate degli autobus ridisegnate su Avenue Gabriel Péri e Rue Saint-John Perse
3 - Parcheggio biciclette (armadietto sicuro e cerchi)
4 - Punti di consegna parzialmente riservati alle persone con mobilità ridotta
5 - Vicolo di Parigi riqualificato
Il tuo resort Villa Nova, visto dal cielo
1 - Il tuo resort Villa Nova
2 - Fermate degli autobus riqualificate, lungo il viale
3 - Una pista ciclabile unidirezionale lungo il viale, parcheggio biciclette (armadietto sicuro e cerchi)
4 - Attraversamento pedonale sicuro creato (plateau e luci)
5 - Punti di consegna parzialmente riservati alle persone con mobilità ridotta
La tua stazione Limeil-Brévannes, vista dal cielo.
1 - La tua stazione Limeil-Brévannes
2 - Posto di comando centralizzato, locali operativi e officine di garage del cavo C1
3 - Fermate degli autobus ridisegnate lungo Rue Paul Valéry
4 - Sviluppo di una pista ciclabile lungo Rue Paul Valéry / Parcheggio biciclette (armadietti sicuri e cerchi)
5 - Area drop-off parzialmente riservata alle persone con mobilità ridotta