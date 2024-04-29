Cavo

Nuova lineaCréteil > Villeneuve-Saint-Georges

Foto della cabina

Pubblicato su

L'interno e l'esterno della cabina

  • Schermata informativa per i passeggeri | ©Île-de-France Mobilités/Emma Wilson The Story Creatives
  • Sgabel © Île-de-France Mobilités/Emma Wilson The Story Creatives
  • Interno della cabina | © Île-de-France Mobilités/Emma Wilson The Story Creatives
  • Soffitto cielo stellato | © Île-de-France Mobilités/Emma Wilson The Story Creatives
  • Telecamera di sorveglianza | © Île-de-France Mobilités/Emma Wilson The Story Creatives
  • Pulsante di chiamata citofono | © Île-de-France Mobilités/Emma Wilson The Story Creatives
  • Barra di presa | © Île-de-France Mobilités/Emma Wilson The Story Creatives
  • Cabina frontale | © Île-de-France Mobilités/Emma Wilson The Story Creatives
  • Cabina del profilo | © Île-de-France Mobilités/Emma Wilson The Story Creatives