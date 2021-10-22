I lavori alla stazione di Bois Matar, da metà febbraio a metà maggio 2

Per realizzare il cavo C1, inizieranno i primi lavori per preparare la costruzione della tua funivia.

Qual è il lavoro da fare?

Tra metà febbraio e metà aprile 2023

• Sul viale del presidente J.F. Kennedy,

• Sulla rotonda della RD 136 / RD 102, all'incrocio tra Avenue du Président J.F. Kennedy e Avenue de la Fontaine Saint-Martin,

• E, all'incrocio tra Avenue du Président J.F. Kennedy e Rue du Bois Colbert.

La deforestazione sarà effettuata. Saranno limitati allo stretto necessario e saranno effettuati al di fuori della stagione riproduttiva degli uccelli.

Un team di ecologisti ha effettuato un inventario dei siti con problemi ecologici prima del lavoro e garantirà la loro conservazione e conservazione durante tutto il lavoro.

Questi interventi ostacoleranno solo occasionalmente il traffico stradale: un'alternanza di traffico e una deviazione della pista ciclabile su Avenue du Président J.F.K. saranno istituiti per un giorno.

Tra metà febbraio e metà maggio 2023

• In Avenue du Président J.F. Kennedy, tra Avenue Paul Verlaine e Rue des Tilleuls

Effettueremo le operazioni preparatorie essenziali per l'inizio dei lavori di costruzione della vostra futura stazione e dei suoi dintorni: si tratta di preparare il terreno, delimitare il perimetro e installare le attrezzature del sito.

Il sito sarà protetto da palizzate. Il traffico dei camion sarà gestito dagli accompagnatori che garantiranno anche la pulizia del sito e dei suoi dintorni.

Quali saranno gli orari dei cantieri?

Gli orari di costruzione saranno: dal lunedì al venerdì, dalle 7:30 alle 12:00 e dalle 13:30 alle 17:30.

Vi assicuriamo il nostro desiderio di ridurre al minimo i disagi alla vita del vostro quartiere e vi ringraziamo per la vostra comprensione.