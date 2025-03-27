Polo - Stazione

RiqualificazionePôle de Val-de-Fontenay

Stato
Regione Île-de-France
Dipartimento della Val-de-Marne
Città di Fontenay-sous-Bois
Società Grandi Progetti
SNCF
RATP
Île-de-France Mobilités

Con 115.000 passeggeri giornalieri, Val de Fontenay è la prima stazione ferroviaria nella regione orientale dell'Ile-de-France. Entro il 2035, l'utenza alla stazione di Val de Fontenay aumenterà del 115% a causa della messa in servizio di nuove linee di trasporto pubblico (metropolitane M1 e M15, RER E estesa a ovest, tram T1, Bus Bord de Marne) e dello sviluppo urbano del settore. Val de Fontenay svolgerà un ruolo importante nello sviluppo dinamico della regione orientale dell'Ile-de-France. Diventa essenziale ripensare lo sviluppo e il funzionamento della stazione per migliorare la qualità del servizio per i passeggeri e prepararsi all'arrivo di nuove modalità di trasporto.

Il progetto di riqualificazione riguarda gli spazi all'interno della stazione, per migliorare il traffico passeggeri e i collegamenti, e gli spazi intorno alla stazione, per facilitare l'intermodalità (pedoni, biciclette, autobus, ecc.).

Potete trovare le ultime informazioni su questo progetto sul sito dedicato:

http://www.reamenagement-gare-val-de-fontenay.fr

Mappa

Plan du projet Polo - Stazione Riqualificazione Pôle de Val-de-Fontenay
Plan du réaménagement du Pôle de Val-de-Fontenay

Figure chiave

115 000

Viaggiatori al giorno oggi

+ 115 %

di passeggeri aggiuntivi entro il 2035

2

Nuove linee metropolitane (1 e 15) entro il 2035

1

nuova linea del tram T1

600.000 m²

progetti urbani intorno alla stazione

1

offerta di autobus potenziata (Bus Bords de Marne)

Programma provvisorio

  • 2017: Consultazione
  • 2020: Diagramma a blocchi
  • Dal 24 aprile al 26 maggio 2021: Inchiesta pubblica
  • 2022: Dichiarazione di pubblica utilità / Progetto preliminare / Inizio lavori
  • Fasi dal 2030 al 2035: Messa in servizio

Finanza e attori

Finanza

In questa fase degli studi, il costo del progetto è stimato in 275 milioni di euro:

  • 236 milioni di euro per il miglioramento del perimetro "ferroviario"
  • 24 milioni di euro per lo sviluppo del perimetro "intermodale"
  • 15 M€ per terreni

*L'importo è soggetto a variazioni di + o - 10%. Questo sarà specificato al termine della fase di studio pre-progetto.