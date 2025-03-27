RiqualificazionePôle de Val-de-Fontenay

Con 115.000 passeggeri giornalieri, Val de Fontenay è la prima stazione ferroviaria nella regione orientale dell'Ile-de-France. Entro il 2035, l'utenza alla stazione di Val de Fontenay aumenterà del 115% a causa della messa in servizio di nuove linee di trasporto pubblico (metropolitane M1 e M15, RER E estesa a ovest, tram T1, Bus Bord de Marne) e dello sviluppo urbano del settore. Val de Fontenay svolgerà un ruolo importante nello sviluppo dinamico della regione orientale dell'Ile-de-France. Diventa essenziale ripensare lo sviluppo e il funzionamento della stazione per migliorare la qualità del servizio per i passeggeri e prepararsi all'arrivo di nuove modalità di trasporto.

Il progetto di riqualificazione riguarda gli spazi all'interno della stazione, per migliorare il traffico passeggeri e i collegamenti, e gli spazi intorno alla stazione, per facilitare l'intermodalità (pedoni, biciclette, autobus, ecc.).