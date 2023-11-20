Collegamento Gare du Nord – Gare de l'Est – Incontri passeggeri: quali risultati?

Nell'ambito della consultazione sul miglioramento del collegamento Gare du Nord – Gare de l'Est, uno dei metodi di informazione e raccolta di opinioni adottati dallo STIF e dai suoi partner finanziatori è stato quello di incontrare i passeggeri. Hanno organizzato quattro incontri sul campo per informare e discutere il progetto con il maggior numero di utenti. Quali sono stati i risultati di questi incontri?

Incontro passeggeri del 7 marzo 2017: il tunnel Château-Landon

STIF e i suoi partner hanno incontrato gli utenti del trasporto pubblico di fronte all'ingresso del tunnel Château-Landon e all'omonima stazione della metropolitana linea 7 il 7 marzo 2017 tra le 17:00 e le 19:30. La maggior parte delle persone che abbiamo incontrato ha avuto il tempo di parlare, anche per pochi minuti, con il team del progetto. In questa occasione sono stati distribuiti una cinquantina di volantini e 38 persone hanno voluto lasciare un contributo scritto. Le persone che abbiamo incontrato hanno accolto con favore il progetto, compresi coloro che non si collegano regolarmente. Alcuni intervistati hanno espresso la loro impazienza per il successo di questo progetto, di cui hanno sentito parlare per molto tempo. Gli obiettivi del miglioramento del collegamento erano evidenti alla maggior parte dei partecipanti. Tra i principali vantaggi del progetto, i viaggiatori hanno ritenuto che l'estensione del tunnel farà risparmiare tempo innegabile a tutti coloro che effettuano il trasferimento. I collegamenti verticali sono stati molto apprezzati per consentire alle persone con mobilità ridotta di effettuare il trasferimento senza dover prendere la metropolitana. I residenti locali e i viaggiatori che effettuano il collegamento a piedi accoglierebbero con favore il miglioramento del collegamento di superficie: più piacevole, più pratico. Alcuni intervistati hanno spontaneamente menzionato la potenziale pedonalizzazione di Rue d'Alsace.

Incontro viaggiatori del 9 marzo 2017: la scalinata monumentale della rue d'Alsace

Lo STIF e i suoi partner sono andati a incontrare gli utenti del trasporto pubblico alla scala monumentale della rue d'Alsace, il 9 marzo 2017 tra le 17:00 e le 19:00. Anche in questo caso, molte persone che abbiamo incontrato si sono prese il tempo di parlare con il team del progetto. Sono stati distribuiti circa 200 volantini e 40 persone hanno voluto lasciare un contributo scritto. Le persone che abbiamo incontrato hanno accolto con favore il progetto, compresi i residenti e i commercianti di Rue d'Alsace. Gli utenti delle linee della rete Ile-de-France e alcuni utenti delle linee principali SNCF hanno espresso la loro opinione. Il progetto è particolarmente opportuno per il miglioramento del collegamento pedonale di superficie tra le due stazioni e per il risparmio di tempo che consentirà a chi effettua il trasferimento. Tra i principali vantaggi del progetto, i viaggiatori hanno ritenuto che la riqualificazione della rue d'Alsace fornirà soluzioni ai numerosi fastidi che ospita (olfattivo, suono, sensazione di insicurezza) e ripristinerà l'immagine del quartiere che è una "vetrina" di Parigi per i turisti che arrivano da entrambe le stazioni. I collegamenti verticali sono stati molto apprezzati in quanto fornirebbero soluzioni alternative alla scala monumentale, che è poco pratica per le persone con mobilità ridotta. L'estensione del tunnel Château-Landon è stata menzionata anche dagli utenti che ritengono che farà risparmiare loro tempo quando effettuano il trasferimento tra le due stazioni e che sarà più piacevole in caso di pioggia in particolare.

Incontro passeggeri del 14 marzo 2017: zona Transiliens della Gare de l'Est

STIF e i suoi partner sono andati a incontrare gli utenti del trasporto pubblico di fronte alla zona Transilien alla Gare de l'Est, il 14 marzo 2017 tra le 17:00 e le 19:00. La maggior parte delle persone che abbiamo incontrato aveva fretta di prendere il treno. Sono stati distribuiti circa 200 volantini e 25 persone hanno voluto lasciare un contributo scritto. Le persone che abbiamo incontrato hanno accolto positivamente il progetto, che è stato considerato coerente e ben pensato. La maggior parte dei viaggiatori incontrati si trasferisce in metropolitana, per comodità, per risparmiare tempo o per paura di perdersi tra le due stazioni. Secondo loro, il progetto per migliorare il collegamento di superficie è necessario, soprattutto in termini di segnaletica che molti hanno considerato insufficiente nella zona. I collegamenti verticali sono molto popolari e persino considerati necessari se vogliamo davvero migliorare il collegamento tra le due stazioni per tutti i tipi di passeggeri. L'estensione del tunnel Château-Landon è apprezzata per il risparmio di tempo che porterà ai passeggeri dei treni Transilien in partenza e in arrivo dalla Gare de l'Est in corrispondenza della Gare du Nord.

Incontro passeggeri del 21 marzo 2017: il tetto di vetro nella Gare du Nord

Lo STIF e i suoi partner sono andati a incontrare gli utenti del trasporto pubblico sotto il tetto di vetro della Gare du Nord, il 21 marzo 2017 tra le 17:00 e le 19:00. Sono stati distribuiti circa 300 volantini e 33 persone hanno voluto lasciare un contributo scritto. Le persone che abbiamo incontrato hanno accolto con favore il progetto. La maggior parte di loro effettua collegamenti regolari tra le due stazioni, spesso in metropolitana, e accoglierebbe con favore il miglioramento del collegamento di superficie, che non è molto attraente, e l'estensione del collegamento sotterraneo, che è poco conosciuto. L'introduzione di collegamenti verticali è stata molto apprezzata in quanto necessaria per consentire alle persone a mobilità ridotta di trasferirsi più facilmente di quanto non avvenga attualmente. Tuttavia, sono stati sollevati alcuni punti di attenzione. Diversi viaggiatori che abbiamo incontrato hanno spiegato che probabilmente avrebbero continuato a prendere la metropolitana, soprattutto in inverno, per effettuare la coincidenza. Il progetto dovrà inoltre evitare la formazione di ulteriori ingorghi all'incrocio La Fayette-Dunkerque-Faubourg Saint-Denis.

I report completi sono disponibili qui!