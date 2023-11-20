Collegamento Gare du Nord – Gare de l'Est – Incontri pubblici: cosa possiamo imparare?

Gli scambi tra i partecipanti hanno portato a una diagnosi precisa del quartiere e ad alcune aree di miglioramento. I partecipanti hanno insistito sulla necessità di creare collegamenti verticali tra il fondo e la cima della rue d'Alsace e hanno parlato dei numerosi disturbi acustici e olfattivi che subiscono quotidianamente in questo spazio. In generale, i partecipanti si sono detti favorevoli alla creazione di un nuovo equilibrio che dia priorità ai pedoni e alle biciclette rispetto alle due ruote e alle auto nelle strade dell'Alsazia e di Dunkerque, ma anche di fronte alle piazze Alsazia e Magenta. Il miglioramento del traffico pedonale, che è un problema in alcuni incroci, è stato identificato come una delle principali sfide del progetto. Anche il collegamento pedonale è segnalato molto male e sarebbero auspicabili sforzi per quanto riguarda la segnaletica. Per quanto riguarda il tunnel, il collegamento sotterraneo tra Gare du Nord e Gare Magenta è spesso utilizzato dai residenti presenti, a differenza del tunnel Château-Landon che è scarsamente segnalato e utilizzato solo dai clienti abituali.

Workshop sullo sviluppo del collegamento pedonale – martedì 28 marzo

Il secondo workshop di consultazione sul miglioramento del collegamento tra la Gare du Nord e la Gare de l'Est si è svolto il 28 marzo 2017 presso il municipio del X arrondissement. I suoi obiettivi erano di consentire ai partecipanti di comprendere lo sviluppo del collegamento pedonale ma anche quello dell'estensione del tunnel Château-Landon.

I 30 partecipanti hanno riflettuto collettivamente sulle domande loro sottoposte su diversi temi. Sulla base di immagini di riferimento e di un piano di progetto, sono stati invitati a esprimere i loro sentimenti di oggi e le loro aree di miglioramento per domani.

La rue d'Alsace, i suoi fastidi (occupazione abusiva, insalubrità, inciviltà), la sua potenziale attrattiva e le vie di miglioramento da considerare (presenza della polizia, sostituzione dei bar con negozi locali, vegetazione, pedonalizzazione totale o parziale) sono stati oggetto di molti commenti. I partecipanti hanno anche discusso della necessità di migliorare i piazzali delle due stazioni e il traffico pedonale, in particolare all'incrocio Dunkerque / Faubourg Saint-Denis / La Fayette e Aqueduc / La Fayette / Alsazia. Il collegamento tra le due stazioni dovrebbe inoltre essere più leggibile ed esplicito per i passeggeri, ad esempio attraverso una segnaletica orizzontale chiara e duratura. Si tratterebbe di far venire voglia ai passanti (residenti, viaggiatori, turisti allo stesso modo) di godersi il quartiere dando un'identità forte e gratificante al collegamento tra le due stazioni.

I rapporti completi sono disponibili qui!