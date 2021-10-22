Avviso legale

Editoria

Il sito web www.val-de-fontenay.metro-ligne1.fr e tutte le sue sottosezioni sono un servizio di Île-de-France Mobilités.

Direttore della pubblicazione: Laurent Probst

Responsabile editoriale: Arnaud Crolais

Île-de-France Mobilités

39 bis-41 rue de Châteaudun

75009 Parigi

Telefono : 01 47 53 28 00

Progettazione e scrittura

SERVIZI TECNOLOGICI CAPGEMINI

SAS con capitale di 7 296 894 €

145-151 President Roosevelt Wharf

92130 Issy-les-Moulineaux

RCS Nanterre 479 766 842

Parimage

Via Chauvelot, 22

75015 Parigi

Telefono : 01 44 24 22 22

Sito: www.parimage.fr

Proprietà intellettuale

L'intero sito è protetto dalla legislazione francese e internazionale in materia di proprietà intellettuale. Tutti i diritti di riproduzione sono riservati, anche per i documenti scaricabili. Tutti i testi, la grafica, le icone, le fotografie, i piani, i loghi, i video, i suoni, i marchi (...) e più in generale tutti gli elementi che compongono il sito non possono, ai sensi dell'articolo L122-4 del Codice della proprietà intellettuale, essere oggetto di alcuna rappresentazione o riproduzione, in tutto o in parte, su qualsiasi supporto, senza l'espressa autorizzazione preventiva di Île-de-France Mobilités.

Il mancato rispetto di questo divieto costituisce un atto di contraffazione che può comportare la responsabilità civile o penale del suo autore. Île-de-France Mobilités si riserva il diritto di intraprendere azioni legali contro qualsiasi persona che non abbia rispettato questo divieto.

Pertanto, per qualsiasi richiesta di riproduzione degli elementi contenuti nel sito, si prega di contattare Île-de-France Mobilités.

Alloggio

Questo sito è ospitato da:

ATOS OUTSOURCING

80 Quai Voltaire

95877 BEZONS, Regno Unito

Sito: www.atos.net

Protezione dei dati personali sul sito

Nessuna informazione personale viene trasferita a terzi. Le informazioni vengono raccolte solo allo scopo di gestire la tua richiesta e le statistiche interne di Île-de-France Mobilités.

Informazioni personali

In conformità con la legge "Informatique et Libertés" del 6 gennaio 1978, avete il diritto di accedere e rettificare i dati personali che vi riguardano. Le persone interessate sono state informate dei loro diritti. Il diritto di accesso è immediato sul sito.

Responsabilità di Île-de-France Mobilités

Le informazioni comunicate sul sito sono fornite a biglietto indicativo, non sono contrattuali e non impegnano la responsabilità di Île-de-France Mobilités.

Île-de-France Mobilités si riserva inoltre il diritto, in qualsiasi momento e senza preavviso, di apportare miglioramenti e/o modifiche al sito www.val-de-fontenay.metro-ligne1.fr Île-de-France Mobilités non può essere ritenuta responsabile per: danni di qualsiasi tipo, diretti o indiretti, derivanti dall'uso del sito www.val-de-fontenay.metro-ligne1.fr e in particolare qualsiasi perdita operativa, perdita finanziaria o commerciale, perdita di programmi e/o dati in particolare nel sistema informativo dell'utente del sito www.val-de-fontenay.metro-ligne1.fr, danni di qualsiasi tipo, diretti o indiretti, derivanti dal contenuto e/o dall'uso dei siti web collegati al sito o a cui gli utenti possono avere accesso tramite il sito www.val-de-fontenay.metro-ligne1.fr, l'impossibilità di accedere al sito www.val-de-fontenay.metro-ligne1.fr e/o ad uno qualsiasi dei siti web ad esso collegati, omissioni e/o errori che il sito www.val-de-fontenay.metro-ligne1.fr può contenere.

Per personalizzare l'utilizzo dei cookie su questo sito, clicca qui

Utilizzatori

L'utente di questo sito è responsabile per danni di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, diretti o indiretti, causati a terzi, compresa Île-de-France Mobilités, a seguito dell'uso o dello sfruttamento illecito del sito www.val-de-fontenay.metro-ligne1.fr stesso e/o di uno qualsiasi dei suoi elementi, indipendentemente dalla causa e dal luogo di tali danni, e garantisce Île-de-France Mobilités contro le conseguenze di reclami o azioni a cui potrebbe, di conseguenza, essere soggetta. L'utente del sito www.val-de-fontenay.metro-ligne1.fr rinuncia a qualsiasi ricorso contro Île-de-France Mobilités, in caso di procedimenti avviati da terzi contro di lui a causa dell'uso e/o dello sfruttamento illecito del sito.

Collegamenti ipertestuali

Gli utenti del sito www.val-de-fontenay.metro-ligne1.fr non possono creare collegamenti ipertestuali al suddetto sito senza l'espressa autorizzazione preventiva di Île-de-France Mobilités. Anche per qualsiasi richiesta di riproduzione di elementi contenuti nel sito web di Île-de-France Mobilités, si prega di contattare Île-de-France Mobilités per posta.

Scrittura

Parimage

Realizzazione grafica e tecnica Capgemini in collaborazione con Parimage.

Crediti fotografici e icono: IDFM, RATP, Parimage, Bruno Marguerite, Gérard Rollando. Le illustrazioni sono presentate in biglietto indicativo.