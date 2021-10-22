Il progetto in breve

Il progetto di estensione della Metro 1 in Val de Fontenay

Oggi, la metropolitana 1, completamente automatica, collega La Défense alla stazione Château de Vincennes attraversando Parigi da ovest a est. Domani, il progetto prevede di estendere la metropolitana 1 verso est, dall'attuale capolinea Château de Vincennes alla stazione Val de Fontenay, servendo tre nuove stazioni:

• Les Rigollots a Fontenay-sous-Bois, ai margini di Vincennes,

• Grandi peschi a Montreuil,

• Val de Fontenay a Fontenay-sous-Bois.

Con queste tre nuove stazioni, l'estensione servirà meglio i comuni di Vincennes, Fontenay-sous-Bois e Montreuil. Rafforzerà inoltre la solidità della rete di trasporto attraverso una rete ad alte prestazioni:

• L'estensione della Metro 1 offrirà un nuovo collegamento veloce ed efficiente tra il centro di Parigi e i centri commerciali di La Défense, Châtelet e Val de Fontenay.

• L'estensione fornirà un collegamento con la RER A ed E, la futura Metro 15 Est e il capolinea della futura estensione del tram T1 e dell'autobus Bords de Marne a Val de Fontenay, la prima stazione nella regione orientale dell'Ile-de-France.

• Infine, con le due stazioni intermedie, Les Rigollots e Grands Pêchers, la Metro 1 servirà i quartieri urbani attualmente lontani dalle reti di trasporto pubblico strutturate.