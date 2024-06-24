EstensioneOlympiades > Aéroport d'Orly

Metropolitana

La metropolitana 14, completamente automatica, collega Mairie de Saint-Ouen (93) a Olympiades (Parigi 13).

L'estensione a sud fino all'aeroporto di Orly (91, 94) servirà 10 città distribuite su Parigi, Val-de-Marne ed Essonne. Fornirà un collegamento diretto tra l'aeroporto di Orly e il centro di Parigi.

Un treno di prova sul prolungamento della linea 14
Un treno della metropolitana alla stazione Mairie de Saint-Ouen sulla linea 14
prolongementligne14-orly.fr
Stato
Società Grandi Progetti
RATP
Île-de-France Mobilités

Figure chiave

500 000Posti di lavoro serviti

in meno di 1 ora (fuori Parigi)

14km

Nuovi percorsi

16min

tra Olympiades e Aeroporto di Orly

Da 250.000 a 300.000

Viaggiatori giornalieri

7

Nuove stazioni

85secondi

tra ogni metro durante l'ora di punta del mattino

Calendario

  1. 2014
    Consultazione rafforzata
  2. 2015
    Inchiesta pubblica
  3. 2016
    Dichiarazione di utilità pubblica
  4. 2017-2024
    Opere
  5. 24 giugno 2024
    Messa in servizio

Finanziamenti e attori