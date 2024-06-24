EstensioneOlympiades > Aéroport d'Orly

La metropolitana 14, completamente automatica, collega Mairie de Saint-Ouen (93) a Olympiades (Parigi 13).
L'estensione a sud fino all'aeroporto di Orly (91, 94) servirà 10 città distribuite su Parigi, Val-de-Marne ed Essonne. Fornirà un collegamento diretto tra l'aeroporto di Orly e il centro di Parigi.
Immagine 1 di 3
Figure chiave
500 000Posti di lavoro serviti
in meno di 1 ora (fuori Parigi)
14km
Nuovi percorsi
16min
tra Olympiades e Aeroporto di Orly
Da 250.000 a 300.000
Viaggiatori giornalieri
7
Nuove stazioni
85secondi
tra ogni metro durante l'ora di punta del mattino
Calendario
- 2014Consultazione rafforzata
- 2015Inchiesta pubblica
- 2016Dichiarazione di utilità pubblica
- 2017-2024Opere
- 24 giugno 2024Messa in servizio