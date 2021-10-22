Nuova lineaSaint-Denis Pleyel > Champigny Centre

La linea 15 Est della metropolitana Ile-de-France collegherà la stazione di Saint-Denis Pleyel (93) a Champigny-sur-Marne (94).
Insieme alla linea 15 Sud da Pont de Sèvres a Noisy-Champs e alla linea 15 Ovest da Pont de Sèvres a Saint-Denis Pleyel, la linea 15 Est è la terza e ultima sezione della linea 15, completamente automatica e sotterranea, in una circonvallazione vicino a Parigi, che consentirà di desaturare le reti di trasporto pubblico esistenti servendo in modo efficiente i dipartimenti dell'anello vicino spostandosi da un sobborgo all'altro.
La linea 15 Est consentirà collegamenti efficienti con la capitale o con l'intera Île-de-France grazie ai suoi numerosi collegamenti con le reti esistenti e future.
Mappa
Figure chiave
23 km
25 minuti
14 minuti
450 000
12
2 minuti
Calendario
- 2010-2011Dibattito pubblico
- 2014Diagramma a blocchi
- 2015Accordo sul trasferimento dell'amministrazione aggiudicatrice alla Société des Grands Projets (SGP)
- 2016Inchiesta pubblica
- 2017Dichiarazione di pubblica utilità
- 2018-2024Studi di progettazione dettagliati, aggiudicazione di contratti di progettazione-costruzione e lavori preparatori
- Oggi2025-2030Opere
- Orizzonte 2031Messa in servizio