Nuova lineaSaint-Denis Pleyel > Champigny Centre

La linea 15 Est della metropolitana Ile-de-France collegherà la stazione di Saint-Denis Pleyel (93) a Champigny-sur-Marne (94).

Insieme alla linea 15 Sud da Pont de Sèvres a Noisy-Champs e alla linea 15 Ovest da Pont de Sèvres a Saint-Denis Pleyel, la linea 15 Est è la terza e ultima sezione della linea 15, completamente automatica e sotterranea, in una circonvallazione vicino a Parigi, che consentirà di desaturare le reti di trasporto pubblico esistenti servendo in modo efficiente i dipartimenti dell'anello vicino spostandosi da un sobborgo all'altro.

La linea 15 Est consentirà collegamenti efficienti con la capitale o con l'intera Île-de-France grazie ai suoi numerosi collegamenti con le reti esistenti e future.