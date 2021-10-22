Metropolitana

Nuova lineaSaint-Denis Pleyel > Champigny Centre

La linea 15 Est della metropolitana Ile-de-France collegherà la stazione di Saint-Denis Pleyel (93) a Champigny-sur-Marne (94).

Insieme alla linea 15 Sud da Pont de Sèvres a Noisy-Champs e alla linea 15 Ovest da Pont de Sèvres a Saint-Denis Pleyel, la linea 15 Est è la terza e ultima sezione della linea 15, completamente automatica e sotterranea, in una circonvallazione vicino a Parigi, che consentirà di desaturare le reti di trasporto pubblico esistenti servendo in modo efficiente i dipartimenti dell'anello vicino spostandosi da un sobborgo all'altro.

La linea 15 Est consentirà collegamenti efficienti con la capitale o con l'intera Île-de-France grazie ai suoi numerosi collegamenti con le reti esistenti e future.

Società Grandi Progetti
Île-de-France Mobilités

Mappa

Figure chiave

23 km

Nuovi percorsi

25 minuti

tra Saint-Denis Pleyel e Champigny Centre

14 minuti

tra Bobigny Pablo Picasso e Champigny Centre

450 000

Passeggeri giornalieri sulla nuova tratta

12

Nuove stazioni

2 minuti

tra ogni metro durante l'ora di punta del mattino

Calendario

  1. 2010-2011
    Dibattito pubblico
  2. 2014
    Diagramma a blocchi
  3. 2015
    Accordo sul trasferimento dell'amministrazione aggiudicatrice alla Société des Grands Projets (SGP)
  4. 2016
    Inchiesta pubblica
  5. 2017
    Dichiarazione di pubblica utilità
  6. 2018-2024
    Studi di progettazione dettagliati, aggiudicazione di contratti di progettazione-costruzione e lavori preparatori
  7. Oggi
    2025-2030
    Opere
  8. Orizzonte 2031
    Messa in servizio

Finanziamenti e attori