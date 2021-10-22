Nuova lineaPont de Sèvres > Saint-Denis Pleyel

La linea 15 Ovest è il prolungamento della linea 15 Sud da Pont de Sèvres (92) a Saint-Denis-Pleyel (93) attraverso il polo di La Défense (92). In definitiva, la linea 15, completamente automatica e sotterranea, sulla circonvallazione vicino a Parigi, che desaturerà le reti di trasporto pubblico esistenti servendo in modo efficiente i dipartimenti della periferia circostante spostandosi da un sobborgo all'altro.
La linea 15 Ovest consentirà collegamenti efficienti con la capitale o con l'intera Île-de-France grazie ai suoi numerosi collegamenti con le reti esistenti e future.
Mappa
Figure chiave
450 000
Passeggeri giornalieri sulla nuova tratta
20 km
Nuovi percorsi
24 minuti
tra Pont de Sèvres e Saint-Denis Pleyel
9
Nuove stazioni
2 minuti
tra ogni metro durante l'ora di punta del mattino
Calendario
- 2010-2011Dibattito pubblico
- 2014Consultazione
- 2015Inchiesta pubblica
- 2016Dichiarazione di Pubblica Utilità (DUP)
- 2018-2023Studi dettagliati
- Oggi2023-2030Opere
- Orizzonte 2031Messa in servizio