Nuova lineaSaint-Denis Pleyel > Noisy-Champs

La linea 16 della metropolitana Ile-de-France collegherà Saint-Denis Pleyel (93) a Noisy-Champs (77 e 93) via Le Bourget, con un tronco comune con la linea 17 da Saint-Denis Pleyel a Le Bourget. La linea sarà costruita in due fasi: la prima da Saint-Denis Pleyel a Clichy Montfermeil, la seconda da Clichy Montfermeil a Noisy-Champs.
Questa nuova linea completamente automatica contribuirà ad aprire l'est di Seine-Saint-Denis e fornirà un collegamento diretto con i poli di Le Bourget e Plaine Saint-Denis. Nei viaggi da un pendolare all'altro, il risparmio di tempo sarà considerevole.
Immagine 1 di 3
Mappa
Figure chiave
800 000
Abitanti serviti
29 km
di corsie circa
26 minuti
tra Saint-Denis Pleyel e Noisy-Champs
6.4 km
Nucleo comune con la linea 17
200 000
Passeggeri giornalieri sulla linea
10
Nuove stazioni
Da 3 a 4 minuti
tra ogni metro nelle ore di punta mattutine sulla linea 16
2 minuti
tra ogni metro nelle ore di punta del mattino sulla tratta comune con la linea 17
Calendario
- 2010-2011Dibattito pubblico
- 2013Consultazione
- 2014Inchiesta pubblica
- 2015Dichiarazione di pubblica utilità
- 2016Progetto preliminare
- Oggi2016-2028Opere
- Orizzonte 2026Messa in servizio di Saint-Denis Pleyel a Clichy Montfermeil
- Orizzonte 2028Messa in servizio di Clichy Montfermeil a Noisy - Champs