Metropolitana

Nuova lineaSaint-Denis Pleyel > Noisy-Champs

La linea 16 della metropolitana Ile-de-France collegherà Saint-Denis Pleyel (93) a Noisy-Champs (77 e 93) via Le Bourget, con un tronco comune con la linea 17 da Saint-Denis Pleyel a Le Bourget. La linea sarà costruita in due fasi: la prima da Saint-Denis Pleyel a Clichy Montfermeil, la seconda da Clichy Montfermeil a Noisy-Champs.

Questa nuova linea completamente automatica contribuirà ad aprire l'est di Seine-Saint-Denis e fornirà un collegamento diretto con i poli di Le Bourget e Plaine Saint-Denis. Nei viaggi da un pendolare all'altro, il risparmio di tempo sarà considerevole.

Immagine 1 di 3

Prospettiva della stazione ferroviaria di Le Bourget © Elizabeth de Portzamparc / 2Portzamparc / Société des Grands Projets

grandparisexpress.fr/ligne-16
Società Grandi Progetti
Île-de-France Mobilités

Mappa

Figure chiave

800 000

Abitanti serviti

29 km

di corsie circa

26 minuti

tra Saint-Denis Pleyel e Noisy-Champs

6.4 km

Nucleo comune con la linea 17

200 000

Passeggeri giornalieri sulla linea

10

Nuove stazioni

Da 3 a 4 minuti

tra ogni metro nelle ore di punta mattutine sulla linea 16

2 minuti

tra ogni metro nelle ore di punta del mattino sulla tratta comune con la linea 17

Calendario

  1. 2010-2011
    Dibattito pubblico
  2. 2013
    Consultazione
  3. 2014
    Inchiesta pubblica
  4. 2015
    Dichiarazione di pubblica utilità
  5. 2016
    Progetto preliminare
  6. Oggi
    2016-2028
    Opere
  7. Orizzonte 2026
    Messa in servizio di Saint-Denis Pleyel a Clichy Montfermeil
  8. Orizzonte 2028
    Messa in servizio di Clichy Montfermeil a Noisy - Champs

Finanziamenti e attori