Nuova lineaSaint-Denis Pleyel > Noisy-Champs

La linea 16 della metropolitana Ile-de-France collegherà Saint-Denis Pleyel (93) a Noisy-Champs (77 e 93) via Le Bourget, con un tronco comune con la linea 17 da Saint-Denis Pleyel a Le Bourget. La linea sarà costruita in due fasi: la prima da Saint-Denis Pleyel a Clichy Montfermeil, la seconda da Clichy Montfermeil a Noisy-Champs.

Questa nuova linea completamente automatica contribuirà ad aprire l'est di Seine-Saint-Denis e fornirà un collegamento diretto con i poli di Le Bourget e Plaine Saint-Denis. Nei viaggi da un pendolare all'altro, il risparmio di tempo sarà considerevole.