Metropolitana

Nuova lineaSaint-Denis Pleyel > Le Mesnil Amelot

La linea 17 della metropolitana dell'Ile-de-France collegherà Saint-Denis Pleyel (93) a Mesnil Amelot (77) via Le Bourget, con un tronco comune con la linea 16 da Saint-Denis Pleyel a Le Bourget. La sua messa in servizio avverrà in tre fasi: la prima da Saint-Denis Pleyel all'aeroporto di Le Bourget, la seconda dall'aeroporto di Le Bourget al Parc des Expositions, la terza dal Parc des Expositions a Le Mesnil-Amelot.

Questa nuova linea completamente automatica servirà i territori di Le Bourget, Gonesse e Grand Roissy collegandoli direttamente alla Plaine Saint-Denis. Rafforzerà inoltre il servizio al Parc des Expositions du Bourget.

Il viadotto della linea 17 alla stazione Parc des Expositions © Société des Grands Projets / Dietmar Feichtinger Architectes

grandparisexpress.fr/ligne-17
Società Grandi Progetti
Île-de-France Mobilités

Mappa

Figure chiave

170 000

Passeggeri giornalieri sulla linea

27 km

di corsie circa

25 minuti

tra Saint-Denis Pleyel e Le Mesnil Amelot

6.4 km

Nucleo comune con la linea 16

8

Nuove stazioni

Da 3 a 4 minuti

tra ogni metro nelle ore di punta mattutine sulla linea 17

2 minuti

tra ogni metro nelle ore di punta mattutine sulla tratta comune con la linea 16

Calendario

  1. 2010-2011
    Dibattito pubblico
  2. 2013
    Consultazione per la metropolitana 17 Sud (da Saint-Denis Pleyel a Le Bourget)
  3. 2014
    Consultazione per la metropolitana 17 Nord (da Le Bourget a Mesnil Amelot)
  4. 2016
    Progetto preliminare per Metro 17 Sud
  5. 2016
    Inchiesta pubblica per la metropolitana 17 Nord
  6. 2017
    Dichiarazione di pubblica utilità
  7. Oggi
    2017-2030
    Opere
  8. Orizzonte 2026
    Messa in servizio tra Saint-Denis Pleyel e Le Bourget Aéroport
  9. Orizzonte 2028
    Messa in servizio tra L'aeroporto di Le Bourget e il Parc des Expositions
  10. Orizzonte 2030
    Messa in servizio tra Parc des Expositions e Le Mesnil Amelot

Finanziamenti e attori