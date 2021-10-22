Nuova lineaSaint-Denis Pleyel > Le Mesnil Amelot

La linea 17 della metropolitana dell'Ile-de-France collegherà Saint-Denis Pleyel (93) a Mesnil Amelot (77) via Le Bourget, con un tronco comune con la linea 16 da Saint-Denis Pleyel a Le Bourget. La sua messa in servizio avverrà in tre fasi: la prima da Saint-Denis Pleyel all'aeroporto di Le Bourget, la seconda dall'aeroporto di Le Bourget al Parc des Expositions, la terza dal Parc des Expositions a Le Mesnil-Amelot.
Questa nuova linea completamente automatica servirà i territori di Le Bourget, Gonesse e Grand Roissy collegandoli direttamente alla Plaine Saint-Denis. Rafforzerà inoltre il servizio al Parc des Expositions du Bourget.
Mappa
Figure chiave
170 000
Passeggeri giornalieri sulla linea
27 km
di corsie circa
25 minuti
tra Saint-Denis Pleyel e Le Mesnil Amelot
6.4 km
Nucleo comune con la linea 16
8
Nuove stazioni
Da 3 a 4 minuti
tra ogni metro nelle ore di punta mattutine sulla linea 17
2 minuti
tra ogni metro nelle ore di punta mattutine sulla tratta comune con la linea 16
Calendario
- 2010-2011Dibattito pubblico
- 2013Consultazione per la metropolitana 17 Sud (da Saint-Denis Pleyel a Le Bourget)
- 2014Consultazione per la metropolitana 17 Nord (da Le Bourget a Mesnil Amelot)
- 2016Progetto preliminare per Metro 17 Sud
- 2016Inchiesta pubblica per la metropolitana 17 Nord
- 2017Dichiarazione di pubblica utilità
- Oggi2017-2030Opere
- Orizzonte 2026Messa in servizio tra Saint-Denis Pleyel e Le Bourget Aéroport
- Orizzonte 2028Messa in servizio tra L'aeroporto di Le Bourget e il Parc des Expositions
- Orizzonte 2030Messa in servizio tra Parc des Expositions e Le Mesnil Amelot