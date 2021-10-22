Nuova lineaAéroport d’Orly > Versailles Chantiers

La linea 18 della metropolitana dell'Ile-de-France collegherà l'aeroporto di Orly (94) a Versailles Chantiers (78) in tre fasi: la prima da Massy Palaiseau a Christ de Saclay, la seconda da Massy Palaiseau all'aeroporto di Orly, in corrispondenza con la linea 14, la terza da Christ de Saclay a Versailles - Chantiers.
Questa nuova linea completamente automatica soddisferà le esigenze di viaggio di residenti, studenti, ricercatori e dipendenti che vivono, studiano o lavorano nelle vicinanze, in particolare ad Antony, Massy, sull'altopiano di Saclay, Saint-Quentin-en-Yvelines e Versailles.
Immagine 1 di 4
Mappa
Figure chiave
110 000
Passeggeri giornalieri sulla linea (entro il 2030)
30 mn
Aeroporto Orly a Versailles Chantiers
35 km
di binari di cui 14 km in aria
10
Nuove stazioni
3 minuti
approssimativamente tra ogni metropolitana durante l'ora di punta mattutina
Calendario
- 2010-2011Dibattito pubblico
- 2015Consultazione
- 2016Inchiesta pubblica
- 2017Dichiarazione di pubblica utilità
- Oggi2018-2030Opere
- Orizzonte 2026Messa in servizio tra Massy Palaiseau e Christ de Saclay
- Orizzonte 2027Messa in servizio tra Massy Palaiseau e Orly Airport
- Orizzonte 2030Messa in servizio tra Christ de Saclay e Versailles Chantiers