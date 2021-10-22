Nuova lineaAéroport d’Orly > Versailles Chantiers

Metropolitana

La linea 18 della metropolitana dell'Ile-de-France collegherà l'aeroporto di Orly (94) a Versailles Chantiers (78) in tre fasi: la prima da Massy Palaiseau a Christ de Saclay, la seconda da Massy Palaiseau all'aeroporto di Orly, in corrispondenza con la linea 14, la terza da Christ de Saclay a Versailles - Chantiers.

Questa nuova linea completamente automatica soddisferà le esigenze di viaggio di residenti, studenti, ricercatori e dipendenti che vivono, studiano o lavorano nelle vicinanze, in particolare ad Antony, Massy, sull'altopiano di Saclay, Saint-Quentin-en-Yvelines e Versailles.

Stazione di Massy Opera © Ateliers 2/3/4/Image KDSL / Société des Grands Projets

Figure chiave

110 000

Passeggeri giornalieri sulla linea (entro il 2030)

30 mn

Aeroporto Orly a Versailles Chantiers

35 km

di binari di cui 14 km in aria

10

Nuove stazioni

3 minuti

approssimativamente tra ogni metropolitana durante l'ora di punta mattutina

Calendario

  1. 2010-2011
    Dibattito pubblico
  2. 2015
    Consultazione
  3. 2016
    Inchiesta pubblica
  4. 2017
    Dichiarazione di pubblica utilità
  5. Oggi
    2018-2030
    Opere
  6. Orizzonte 2026
    Messa in servizio tra Massy Palaiseau e Christ de Saclay
  7. Orizzonte 2027
    Messa in servizio tra Massy Palaiseau e Orly Airport
  8. Orizzonte 2030
    Messa in servizio tra Christ de Saclay e Versailles Chantiers

Finanziamenti e attori