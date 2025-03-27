RiqualificazionePôle de Juvisy-sur-Orge

- 2005: Diagramma a blocchi
- 2007: Inchiesta pubblica
- 2008: Dichiarazione di pubblica utilità
- 2009-2014: Progetto preliminare
- 2015-2019: Opere
- 2019: Provisioning del gateway e accesso PMR
o Settore del municipio: nuovo edificio e accesso passeggeri e negozi, riqualificazione della stazione degli autobus e piazzale, locale Véligo,
o Settore Condorcet, locale Véligo,
o Settore Senna: accesso modernizzato, locale Véligo
- 2020-2021: proseguimento dei lavori
o Settore Condorcet: riabilitazione del fabbricato viaggiatori, riqualificazione del piazzale.
o Settore Senna: riqualificazione della stazione degli autobus della Senna.
- 100% accessibile
- Nuovi servizi per le modalità attive (a piedi e in bicicletta)
- Nuovi spazi per la stazione degli autobus
- Collegamenti facilitati + 1 accesso diretto alla RER D
- Una stazione desaturata
- Facile accesso alla stazione ferroviaria per tutte le modalità (autobus, bici, a piedi, in auto)
- Servizi di qualità (biglietteria, negozi)
- Informazioni visive e acustiche per i passeggeri
- Accesso ristrutturato con un nuovo fabbricato viaggiatori (lato municipio) e un fabbricato viaggiatori riabilitato (lato Condorcet)
Finanza
I miglioramenti della divisione: 97 milioni di euro, valore 2008 (Stato 7,22% - Regione 41,24% - CD 91 34,02% - Grand-Orly Seine Bièvre 2,06% - SNCF Réseau 6,19% - SNCF G&CO 9,28%)
Attori
I proprietari del progetto sono:
- SNCF Gares & Connexions (coordinamento del progetto)
- SNCF Réseau
- Dipartimento dell'Essonne
- l'istituzione pubblica territoriale Grand-Orly Seine Bièvre
- Città di Juvisy-sur-Orge