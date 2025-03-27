RiqualificazionePôle de Juvisy-sur-Orge

Polo - Stazione

Stato
Regione Île-de-France
Dipartimento dell'Essonne
SNCF
Île-de-France Mobilités

Vicino al centro economico di Orly-Rungis, la stazione di Juvisy-sur-Orge, che accoglie ogni giorno 1000 treni, 1300 autobus divisi in tre stazioni degli autobus, 70.000 passeggeri, vede la RER C e D, ma anche il TGV Brive-Lille, è la più grande stazione in Francia fuori Parigi, con più passeggeri ad esempio della Gare de Lyon Part-Dieu o anche della Gare de l'Est.

Questa stazione ha richiesto una profonda ristrutturazione con diversi obiettivi:

  • Migliorare i collegamenti tra le stazioni degli autobus, la stazione ferroviaria e la futura tramvia per facilitare gli scambi tra i modi di trasporto (RER, tram, autobus, taxi, biciclette);
  • Migliorare l'accessibilità alla stazione SNCF e la gestione del flusso in tutto il sito (estensione della metropolitana nord, biglietterie adattate, ascensori, illuminazione ottimizzata, fari acustici per ipovedenti);
  • Sviluppare l'accoglienza, la sicurezza e l'informazione creando uno spazio dedicato ai viaggiatori;
  • Ottimizzare l'integrazione degli sviluppi nel paesaggio urbano e promuovere i collegamenti tra i diversi quartieri (ponte pedonale dedicato alle modalità morbide sopra i binari ferroviari: pedoni e biciclette);
  • Riqualificare le tre stazioni degli autobus che ospitano 1300 linee di autobus al giorno e creare 264 posti auto per biciclette con pensiline sicure e un ricovero per biciclette con 36 posti.

Mappa

Plan du projet Riqualificazione del polo della stazione di Juvisy-sur-Orge
Plan de réaménagement du pôle de Juvisy-sur-Orge

Figure chiave

70 000

Viaggiatori giornalieri

2

Linee RER

28

Linee di autobus

1

Linea tram pianificata

Programma provvisorio

  • 2005: Diagramma a blocchi
  • 2007: Inchiesta pubblica
  • 2008: Dichiarazione di pubblica utilità
  • 2009-2014: Progetto preliminare
  • 2015-2019: Opere
  • 2019: Provisioning del gateway e accesso PMR
    o Settore del municipio: nuovo edificio e accesso passeggeri e negozi, riqualificazione della stazione degli autobus e piazzale, locale Véligo,
    o Settore Condorcet, locale Véligo,
    o Settore Senna: accesso modernizzato, locale Véligo
  • 2020-2021: proseguimento dei lavori
    o Settore Condorcet: riabilitazione del fabbricato viaggiatori, riqualificazione del piazzale.
    o Settore Senna: riqualificazione della stazione degli autobus della Senna.

Panoramica

Le pôle Juvisy-sur-Orge en bref
  • 100% accessibile
  • Nuovi servizi per le modalità attive (a piedi e in bicicletta)
  • Nuovi spazi per la stazione degli autobus
  • Collegamenti facilitati + 1 accesso diretto alla RER D
  • Una stazione desaturata
  • Facile accesso alla stazione ferroviaria per tutte le modalità (autobus, bici, a piedi, in auto)
  • Servizi di qualità (biglietteria, negozi)
  • Informazioni visive e acustiche per i passeggeri
  • Accesso ristrutturato con un nuovo fabbricato viaggiatori (lato municipio) e un fabbricato viaggiatori riabilitato (lato Condorcet)

Finanza e attori

Finanza

I miglioramenti della divisione: 97 milioni di euro, valore 2008 (Stato 7,22% - Regione 41,24% - CD 91 34,02% - Grand-Orly Seine Bièvre 2,06% - SNCF Réseau 6,19% - SNCF G&CO 9,28%)

Attori

I proprietari del progetto sono:

  • SNCF Gares & Connexions (coordinamento del progetto)
  • SNCF Réseau
  • Dipartimento dell'Essonne
  • l'istituzione pubblica territoriale Grand-Orly Seine Bièvre
  • Città di Juvisy-sur-Orge

Scarica la scheda del progetto Riqualificazione del polo della stazione di Juvisy-sur-Orge

