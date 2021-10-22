RiqualificazionePôle-gare Mantes-la-Jolie

Per accompagnare l'arrivo della RER E, un autobus sul proprio sito e i vari progetti di sviluppo urbano previsti sul territorio di Mantois, si prevede di riqualificare il polo di Mantes-la-Jolie.

Il progetto di riqualificazione del polo faciliterà la coabitazione dei diversi usi e accoglierà l'aumento del numero di passeggeri all'orizzonte dell'estensione della RER E a ovest e l'arrivo di un autobus nel proprio sito Le Mantois.

Gli obiettivi del progetto sono: