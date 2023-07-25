RiqualificazionePôle-gare de Melun
Perché riqualificare il Polo di Melun?
Pubblicato su
Con oltre 43.000 passeggeri al giorno, il Pôle de Melun è un interessante hub di trasporto nell'Île-de-France. Oggi, questo Polo soffre di gravi disfunzioni e non soddisfa più le attuali esigenze di viaggio. Non è adatto all'aumento del traffico legato in particolare ai progetti urbani e all'arrivo del T Zen 2.
Entro il 2030, il numero di passeggeri alla stazione di Melun aumenterà di oltre il 30%. L'arrivo di progetti urbani e di trasporto nelle vicinanze aumenterà la sua attrattiva. Oggi diventa necessario ripensare e migliorare il funzionamento del Polo per consentire ai passeggeri di circolare facilmente e in sicurezza intorno e all'interno della stazione.
In questo contesto, il progetto guidato da Île-de-France Mobilités e il cui lavoro sarà svolto da SNCF – Gare et Connexions e dalla Comunità di agglomerazione Melun Val de Seine (CAMVS) è stato progettato per soddisfare diversi obiettivi:
- Garantire l'accessibilità del Polo
- Facilitare i collegamenti
- Garantire il collegamento tra il nord e il sud della città
- Rafforzare l'uso dei trasporti pubblici
- Sviluppare l'uso di modalità attive (camminare, andare in bicicletta, ecc.)
- Partecipare alle dinamiche del quartiere e del cuore dell'agglomerato
- Migliorare la qualità del servizio per tutti i viaggiatori