Perché riqualificare il Polo di Melun?

Con oltre 43.000 passeggeri al giorno, il Pôle de Melun è un interessante hub di trasporto nell'Île-de-France. Oggi, questo Polo soffre di gravi disfunzioni e non soddisfa più le attuali esigenze di viaggio. Non è adatto all'aumento del traffico legato in particolare ai progetti urbani e all'arrivo del T Zen 2.

Entro il 2030, il numero di passeggeri alla stazione di Melun aumenterà di oltre il 30%. L'arrivo di progetti urbani e di trasporto nelle vicinanze aumenterà la sua attrattiva. Oggi diventa necessario ripensare e migliorare il funzionamento del Polo per consentire ai passeggeri di circolare facilmente e in sicurezza intorno e all'interno della stazione.

In questo contesto, il progetto guidato da Île-de-France Mobilités e il cui lavoro sarà svolto da SNCF – Gare et Connexions e dalla Comunità di agglomerazione Melun Val de Seine (CAMVS) è stato progettato per soddisfare diversi obiettivi: