RiqualificazionePôle-gare de Melun
Quali adeguamenti sono previsti a favore dell'intermodalità?
Il progetto di riqualificazione degli spazi intorno alla stazione consentirà ai passeggeri di spostarsi da e verso la stazione utilizzando diverse modalità di trasporto (trasporto pubblico, biciclette, pedoni, automobili).
- I due piazzali, nord e sud, sarebbero interamente dedicati alle modalità di trasporto morbide con spazi più confortevoli e marciapiedi più ampi;
- È prevista un'offerta di parcheggio per biciclette adattata alle esigenze dei ciclisti (cerchi, pensiline, armadietti Véligo) a nord e a sud della stazione ferroviaria;
- È previsto un collegamento morbido per pedoni e biciclette per raggiungere il quartiere di Saint-Louis a Dammarie-lès-Lys. ;
- Il capolinea del T Zen 2 sarebbe situato di fronte all'ingresso della stazione, sul piazzale nord;
- Le aree di taxi e drop-off saranno allestite in entrambi i piazzali;
- Il parcheggio regionale (PSR) etichettato in P+R verrebbe aumentato di circa 350 posti.
Questi miglioramenti sarebbero anche accompagnati da un miglioramento dell'informazione dei passeggeri attraverso una segnaletica adeguata ed efficace intorno alla stazione.
Gli sviluppi previsti intorno alla stazione riguardano anche le due stazioni degli autobus a nord e a sud del polo.
- La stazione nord degli autobus sarà spostata più a est in uno spazio dedicato e riconfigurata per migliorare il funzionamento delle linee.
- Due opzioni sono state prese in considerazione per la stazione sud degli autobus:
