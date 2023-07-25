RiqualificazionePôle-gare de Melun
Quali benefici porterà il progetto per gli utenti della stazione di Melun?
Il progetto di riqualificazione della stazione di Melun fa parte di una politica più ampia volta a migliorare le condizioni di trasporto quotidiano dei passeggeri.
- I passeggeri potranno spostarsi più facilmente all'interno e all'interno della stazione e spostarsi più facilmente da un mezzo di trasporto all'altro (a piedi, in bicicletta, con mezzi pubblici, ecc.);
- L'informazione dei passeggeri sarà di alta qualità, il comfort di attesa e la sicurezza dei percorsi migliorati;
- La stazione sarà accessibile a tutti (installazione di ascensori, desaturazione dei marciapiedi), e in particolare alle persone con mobilità ridotta.
- La stazione ferroviaria sarà accessibile a piedi, in bicicletta, in autobus, ecc. Il suo accesso sarà reso coerente con i progetti urbani vicini. A tal fine, verrà creato un collegamento morbido nord/sud, sicuro e accessibile, aperto a tutti i mezzi di trasporto non motorizzati.