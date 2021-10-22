Dialogo
Consultazione
Perché una consultazione?
Dal 25 marzo al 26 aprile, Île-de-France Mobilités organizza una consultazione sul progetto di riqualificazione del polo della stazione di Noisy-le-Sec. Questo momento di informazione e scambio ha lo scopo di consentire a tutti di porre le proprie domande e di esprimere la propria opinione o proposta.
Dopo questo passaggio, Île-de-France Mobilités effettuerà una valutazione della consultazione, che sarà pubblicata nell'autunno 2019. Riassumerà le domande e i suggerimenti formulati dal pubblico e proporrà possibili risposte e impegni per il proseguimento del progetto, tenendo conto, per quanto possibile, dei contributi del pubblico.
Su cosa verte la consultazione?
Quattro temi principali sono al centro della consultazione:
- Il piazzale
- Il legame tra i modi di trasporto;
- Servizi.
Come partecipare?
Informati e dai la tua opinione
Per facilitare la tua partecipazione, viene fornito un sistema completo.
Per informarti:
- Questo sito web presenta le linee principali del progetto
- Il volantino del progetto, distribuito a Noiséens e agli utenti della stazione, può essere scaricato qui
- Il Documento degli Obiettivi e delle Caratteristiche del Progetto, scaricabile qui
Per fornire un feedback:
- Scrivendo nello spazio di contribuzione accessibile qui
- Compilando e restituendo per posta il tagliando T allegato al foglietto illustrativo