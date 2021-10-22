Polo - Stazione

Perché una consultazione?

Dal 25 marzo al 26 aprile, Île-de-France Mobilités organizza una consultazione sul progetto di riqualificazione del polo della stazione di Noisy-le-Sec. Questo momento di informazione e scambio ha lo scopo di consentire a tutti di porre le proprie domande e di esprimere la propria opinione o proposta.

Dopo questo passaggio, Île-de-France Mobilités effettuerà una valutazione della consultazione, che sarà pubblicata nell'autunno 2019. Riassumerà le domande e i suggerimenti formulati dal pubblico e proporrà possibili risposte e impegni per il proseguimento del progetto, tenendo conto, per quanto possibile, dei contributi del pubblico.

Su cosa verte la consultazione?

Quattro temi principali sono al centro della consultazione:

  • Il piazzale
  • Il legame tra i modi di trasporto;
  • Servizi.

Come partecipare?

Informati e dai la tua opinione

Per facilitare la tua partecipazione, viene fornito un sistema completo.

Per informarti:

  • Questo sito web presenta le linee principali del progetto
  • Il volantino del progetto, distribuito a Noiséens e agli utenti della stazione, può essere scaricato qui
  • Il Documento degli Obiettivi e delle Caratteristiche del Progetto, scaricabile qui

Per fornire un feedback:

  • Scrivendo nello spazio di contribuzione accessibile qui
  • Compilando e restituendo per posta il tagliando T allegato al foglietto illustrativo

I documenti della consultazione

Documento degli obiettivi e delle caratteristiche del progetto Sviluppato a seguito degli studi effettuati per il progetto, questo documento molto dettagliato raccoglie tutte le informazioni disponibili.

Il comunicato stampa

