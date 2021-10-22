Perché una consultazione?

Dal 25 marzo al 26 aprile, Île-de-France Mobilités organizza una consultazione sul progetto di riqualificazione del polo della stazione di Noisy-le-Sec. Questo momento di informazione e scambio ha lo scopo di consentire a tutti di porre le proprie domande e di esprimere la propria opinione o proposta.

Dopo questo passaggio, Île-de-France Mobilités effettuerà una valutazione della consultazione, che sarà pubblicata nell'autunno 2019. Riassumerà le domande e i suggerimenti formulati dal pubblico e proporrà possibili risposte e impegni per il proseguimento del progetto, tenendo conto, per quanto possibile, dei contributi del pubblico.

Su cosa verte la consultazione?

Quattro temi principali sono al centro della consultazione: