RiqualificazionePôle de Poissy

Regione Île-de-France
SNCF
Île-de-France Mobilités

Poissy è oggi un importante hub commerciale. Con l'arrivo di nuovi progetti urbani, la RER E estesa entro il 2024, poi il tram T13, la sua utenza aumenterà ulteriormente, da qui l'importanza di ripensare il suo layout e il suo funzionamento per migliorare la qualità del servizio per i passeggeri.

Il progetto di riqualificazione riguarda gli spazi intorno alla stazione ferroviaria e alle stazioni degli autobus.

Quest'ultimo deve rispondere a tre obiettivi prioritari per rendere gli spostamenti quotidiani più confortevoli dei passeggeri, indipendentemente dai loro mezzi di trasporto:

  • Facilitare l'accesso alla stazione
  • Migliorare l'intermodalità
  • Rendere più leggibile l'offerta di autobus

Consultazione

La consultazione sulla stazione di Poissy si è svolta dal 12 giugno al 13 luglio 2017. È stato un momento di informazione e scambio tra il team di progetto e il pubblico sull'opportunità e le caratteristiche principali del progetto. Île-de-France Mobilités, leader del progetto durante questa fase, e i finanziatori, hanno voluto organizzare questo dialogo con i residenti e i passeggeri della stazione di Poissy, ma anche con le autorità locali, le associazioni e gli attori economici interessati.

L'obiettivo della consultazione è quello di raccogliere le opinioni di tutti sui diversi scenari di sviluppo proposti, per poi arricchirli integrando al meglio le esigenze e le aspettative espresse. Questi pareri sono stati raccolti in un rapporto di consultazione che è stato approvato dal Consiglio di Île-de-France Mobilités il 13 dicembre 2017.

Vi invitiamo a scoprire i risultati completi della consultazione.

Dall'approvazione dei risultati della consultazione nel 2017, la gestione del progetto è stata delegata a Grand Paris Seine et Oise (GPS&O).

Plan du projet Riqualificazione del polo della stazione di Poissy
Plan de réaménagement du pôle de Poissy

Figure chiave

30%

di viaggiatori aggiuntivi entro il 2030

185.000 m²

Strutture e impianti

1

nuova linea RER

1

Nuova linea tranviaria

Programma provvisorio

  • 2017: Consultazione
  • 2018 - 2019: Diagramma a blocchi

NB: il progetto sarà commissionato secondo un programma coerente con la messa in servizio di Eole (prolungamento della linea E verso ovest, in sostituzione dell'attuale linea J). Inoltre, integrerà la pianificazione del tram T13 estensione Saint-Germain-en-Laye <> Achères.

Le réaménagement du pôle de Poissy en bref

Finanza e attori

Finanza

Costo del progetto (in fase di diagramma):

  • 42 milioni di euro per il programma intermodale (CE 02/2020)
  • 448 K€ per il programma perimetrale ferroviario

Attori

La gestione del progetto è stata affidata da Île-de-France Mobilités alla Comunità urbana Greater Paris Seine & Oise, in consultazione con lo Stato, la Regione Île-de-France, le autorità locali (Dipartimento di Yvelines e Città di Poissy) e gli operatori (SNCF e Transdev CSO).