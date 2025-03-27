RiqualificazionePôle de Poissy

La consultazione sulla stazione di Poissy si è svolta dal 12 giugno al 13 luglio 2017. È stato un momento di informazione e scambio tra il team di progetto e il pubblico sull'opportunità e le caratteristiche principali del progetto. Île-de-France Mobilités, leader del progetto durante questa fase, e i finanziatori, hanno voluto organizzare questo dialogo con i residenti e i passeggeri della stazione di Poissy, ma anche con le autorità locali, le associazioni e gli attori economici interessati.

L'obiettivo della consultazione è quello di raccogliere le opinioni di tutti sui diversi scenari di sviluppo proposti, per poi arricchirli integrando al meglio le esigenze e le aspettative espresse. Questi pareri sono stati raccolti in un rapporto di consultazione che è stato approvato dal Consiglio di Île-de-France Mobilités il 13 dicembre 2017.

Dall'approvazione dei risultati della consultazione nel 2017, la gestione del progetto è stata delegata a Grand Paris Seine et Oise (GPS&O).

