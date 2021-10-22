Cronologia del progetto
Il calendario di attuazione del progetto globale dovrebbe essere coerente con gli orizzonti temporali di messa in servizio dei progetti di trasporto e con il calendario di consegna dei progetti urbani:
- a medio termine con l'arrivo del Tram T1 e Bus Bords de Marne (TCSP ex-RN34)
- a lungo termine con l'arrivo della metropolitana 15 del Grand Paris Express, la metropolitana 1, nonché lo sviluppo di un progetto urbano nel settore Péripôle.
A tal fine, il progetto è stato progettato per essere graduale.
- Validazione del file degli obiettivi e delle caratteristiche principali (DOCP) > 2017
- Studi sullo schema concettuale (PDS) > 2017-2020
- Convalida del piano concettuale e del fascicolo dell'inchiesta pubblica > 2020
- Indagine di pubblica utilità > 2021
- Studi pre-progetto (PVA) > 2020-2022
- Dichiarazione di Pubblica Utilità (DUP) e validazione degli studi pre-progetto > 2022
- Studi di progetto (PRO) > 2022-2033
- Fase 1 > lavoro 2022-2024 > oggi
- Fase 2 > lavori 2024-2027
- Fase 3 > lavori 2026-2031
- Fase 4 > lavori 2030-2033
- Completamento dei lavori e messa in servizio completa del nuovo hub della stazione > il 2033