Polo - Stazione

RiqualificazioneGare de Val de Fontenay

Cronologia del progetto

Il calendario di attuazione del progetto globale dovrebbe essere coerente con gli orizzonti temporali di messa in servizio dei progetti di trasporto e con il calendario di consegna dei progetti urbani:

  • a medio termine con l'arrivo del Tram T1 e Bus Bords de Marne (TCSP ex-RN34)
  • a lungo termine con l'arrivo della metropolitana 15 del Grand Paris Express, la metropolitana 1, nonché lo sviluppo di un progetto urbano nel settore Péripôle.

A tal fine, il progetto è stato progettato per essere graduale.

Calendario per il completamento del polo della stazione Val-de-Fontenay e dei progetti connessi
  • Validazione del file degli obiettivi e delle caratteristiche principali (DOCP) > 2017
  • Studi sullo schema concettuale (PDS) > 2017-2020
  • Convalida del piano concettuale e del fascicolo dell'inchiesta pubblica > 2020
  • Indagine di pubblica utilità > 2021
  • Studi pre-progetto (PVA) > 2020-2022
  • Dichiarazione di Pubblica Utilità (DUP) e validazione degli studi pre-progetto > 2022
  • Studi di progetto (PRO) > 2022-2033
  • Fase 1 > lavoro 2022-2024 > oggi
  • Fase 2 > lavori 2024-2027
  • Fase 3 > lavori 2026-2031
  • Fase 4 > lavori 2030-2033
  • Completamento dei lavori e messa in servizio completa del nuovo hub della stazione > il 2033