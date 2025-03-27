EstensioneAsnières > Colombes

Dal 2012, il tram T1 collega Noisy-le-Sec (93) ad Asnières Gennevilliers Les Courtilles (92).

L'estensione occidentale servirà le città di Asnières-sur-Seine, Bois-Colombes e Colombes, dove si collegherà con il tram T2. Garantirà un buon servizio ai quartieri e migliorerà il loro ambiente di vita riqualificando gli assi presi. I collegamenti con il treno e la metropolitana faciliteranno l'accesso ai territori situati a ovest di Parigi.