EstensioneAsnières > Colombes

24 minuti
tra Les Courtilles e Gabriel Péri
6.4 km
Nuovi percorsi
4 minuti
tra ogni tram nelle ore di punta
12
Nuove stazioni
- 2011: Consultazione
- 2012-2013: Studi preliminari
- 2014: Diagramma a blocchi
- Fine 2014: Inchiesta pubblica
- 2015: Progetto preliminare (prolungamento fino ad Asnières-Quatre Routes)
- 2014-2017: Studi di progetto (estensione a Petit Colombes)
- 2016-2017: Lavori di concessione (prolungamento fino ad Asnières-Quatre Routes)
- 2018: Studi e lavori di progetto (estensione a Petit Colombes)
- 2017-2019: Lavori infrastrutturali (prolungamento fino ad Asnières-Quatre Routes)
- 2020: Apertura della stazione di Asnières-Quatre-Routes
Finanza
- Infrastrutture: 279,2 milioni di euro, valore 2013 (Stato - Regione - CD 92)
- Tram: 46 milioni di euro, valore 2013 (Île-de-France Mobilités)
- Operazioni: 17 milioni di euro (costi stimati in fase di consolidamento)
Attori
I proprietari del progetto sono:
- RATP (costruzione del sistema di trasporto)
- Dipartimento Hauts-de-Seine (sviluppo urbano)