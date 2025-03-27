Tram

EstensioneAsnières > Colombes

Stato
Regione Île-de-France
Dipartimento Hauts-de-Seine
RATP
Île-de-France Mobilités

Dal 2012, il tram T1 collega Noisy-le-Sec (93) ad Asnières Gennevilliers Les Courtilles (92).

L'estensione occidentale servirà le città di Asnières-sur-Seine, Bois-Colombes e Colombes, dove si collegherà con il tram T2. Garantirà un buon servizio ai quartieri e migliorerà il loro ambiente di vita riqualificando gli assi presi. I collegamenti con il treno e la metropolitana faciliteranno l'accesso ai territori situati a ovest di Parigi.

https://www.t1asnierescolombes.fr

Mappa

Plan du projet Tram T1 – Prolungamento fino a Colombes
Plan du prolongement du Tram T1 de Asnières à Colombes

Figure chiave

24 minuti

tra Les Courtilles e Gabriel Péri

6.4 km

Nuovi percorsi

4 minuti

tra ogni tram nelle ore di punta

12

Nuove stazioni

Programma provvisorio

  • 2011: Consultazione
  • 2012-2013: Studi preliminari
  • 2014: Diagramma a blocchi
  • Fine 2014: Inchiesta pubblica
  • 2015: Progetto preliminare (prolungamento fino ad Asnières-Quatre Routes)
  • 2014-2017: Studi di progetto (estensione a Petit Colombes)
  • 2016-2017: Lavori di concessione (prolungamento fino ad Asnières-Quatre Routes)
  • 2018: Studi e lavori di progetto (estensione a Petit Colombes)
  • 2017-2019: Lavori infrastrutturali (prolungamento fino ad Asnières-Quatre Routes)
  • 2020: Apertura della stazione di Asnières-Quatre-Routes

Panoramica

Finanza e attori

Finanza

  • Infrastrutture: 279,2 milioni di euro, valore 2013 (Stato - Regione - CD 92)
  • Tram: 46 milioni di euro, valore 2013 (Île-de-France Mobilités)
  • Operazioni: 17 milioni di euro (costi stimati in fase di consolidamento)

Attori

I proprietari del progetto sono:

  • RATP (costruzione del sistema di trasporto)
  • Dipartimento Hauts-de-Seine (sviluppo urbano)

