L'officina del garage
Il progetto Tram 1 richiede la costruzione di un'officina-garage (o sito di manutenzione e stoccaggio (SMR)) per garantire lo stoccaggio e la manutenzione dei tram. Questo laboratorio-garage sarà situato nella città di Nanterre, a nord dell'Università di Parigi Nanterre, vicino allo stadio Bords de Seine.
Situato sull'altro lato dell'autostrada A86, richiederà la costruzione di un ponte dedicato al tram sull'autostrada, quindi una strada di accesso lungo l'Avenue de la Commune de Paris. Il terreno comprende attualmente un centro ricreativo e attività industriali e logistiche.
Nel febbraio 2025, Île-de-France Mobilités ha nominato il vincitore del concorso di architettura per il sito di manutenzione e stoccaggio (SMR): un consorzio composto da LABA ed Egis (Egis Rail / Egis Bâtiment).
Il concorso di architettura ha permesso di decidere tra 4 team di designer (da una selezione di 17 partecipanti) secondo diversi criteri:
✔️qualità architettonica, urbana, ambientale e paesaggistica,
✔️qualità funzionali,
✔️conformità al quadro normativo e al programma dell'operazione.
Il progetto vincitore combina funzionalità infrastrutturale, rivegetazione e resilienza ai cambiamenti climatici. Sarà un vero e proprio marcatore urbano in un territorio in piena ricomposizione.