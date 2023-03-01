L'officina del garage

Nel febbraio 2025, Île-de-France Mobilités ha nominato il vincitore del concorso di architettura per il sito di manutenzione e stoccaggio (SMR): un consorzio composto da LABA ed Egis (Egis Rail / Egis Bâtiment).

Il concorso di architettura ha permesso di decidere tra 4 team di designer (da una selezione di 17 partecipanti) secondo diversi criteri:

✔️qualità architettonica, urbana, ambientale e paesaggistica,

✔️qualità funzionali,

✔️conformità al quadro normativo e al programma dell'operazione.

Il progetto vincitore combina funzionalità infrastrutturale, rivegetazione e resilienza ai cambiamenti climatici. Sarà un vero e proprio marcatore urbano in un territorio in piena ricomposizione.