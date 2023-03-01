Costi e attori
Il costo di investimento del progetto è stimato in 430,8 milioni di euro IVA esclusa alle condizioni economiche di gennaio 2017. Questa è una stima nella fase di studi preliminari, la cui accuratezza è stimata in più o meno 10%.
Questo costo di investimento include:
- 379,8 milioni di euro per spese infrastrutturali,
- 51 milioni di euro per l'acquisto di materiale rotabile.
Finanziamento
Le opere
- Il Consiglio dipartimentale di Hauts de Seine (30%)
- La regione dell'Île-de-France (49%)
- Lo Stato (21%)
Esercizio e materiale rotabile
Île-de-France Mobilités
Il cast
Il Conseil départemental des Hauts de Seine e Île-de-France Mobilités sono i due proprietari del progetto per l'estensione del T1 Nanterre – Rueil.
Gli attori locali situati sul percorso del tram sono strettamente coinvolti nella costruzione del progetto: le città di Colombes, Nanterre e Rueil-Malmaison.
Île-de-France Mobilités
Île-de-France Mobilités immagina, organizza e finanzia il trasporto pubblico per tutti i residenti dell'Ile-de-France. Al centro della rete di trasporto dell'Île-de-France, Île-de-France Mobilités riunisce tutte le parti interessate (passeggeri, funzionari eletti, produttori, vettori, gestori di infrastrutture,...), decide e gestisce progetti per lo sviluppo e la modernizzazione di tutti i trasporti, investe e innova per migliorare il servizio fornito ai passeggeri.
Il dipartimento Hauts-de-Seine
Facilitando gli spostamenti sul suo territorio e sviluppando infrastrutture che stimolano lo sviluppo economico e migliorano la vita dei suoi abitanti, il Dipartimento Hauts-de-Seine continua il suo impegno per la mobilità.
La regione Île-de-France
La Regione è il principale finanziatore dello sviluppo del trasporto pubblico nell'Île-de-France. Con quasi 1,5 miliardi di euro investiti ogni anno, lavora quotidianamente per migliorare la qualità della vita dei residenti dell'Ile-de-France con una priorità, lo sviluppo del trasporto da periferia a periferia.
Autorità locali
Le parti interessate locali lungo il percorso della tramvia sono strettamente coinvolte nella costruzione del progetto.
- La città di Colombe: https://www.colombes.fr/ville-de-colombes-3.html
- La città di Nanterre: http://www.nanterre.fr/
- La città di Rueil-Malmaison: http://www.mairie-rueilmalmaison.fr/