Tram

EstensioneNanterre > Rueil-Malmaison

Collegamenti alla rete di trasporto

Il tram 1 servirà 2 principali hub di interscambio che collegheranno i suoi utenti al resto della rete di trasporto dell'Ile-de-France:

La nuova stazione, inaugurata nel 2015, accoglie ogni giorno 75.000 passeggeri. Il tram 1 si collegherà con la RER A (ramo Saint-Germain-en-Laye), il treno L (Saint-Lazare) e diverse linee di autobus.

  • Place de la Boule

Importante centralità della rete stradale, la piazza è oggi il punto di attraversamento di 11 linee di autobus. Con la futura stazione della metropolitana 15 e l'estensione del tram 1, è destinato a diventare un importante hub della rete di trasporto pubblico dell'Ile-de-France. Per saperne di più