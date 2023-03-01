Collegamenti alla rete di trasporto
Il tram 1 servirà 2 principali hub di interscambio che collegheranno i suoi utenti al resto della rete di trasporto dell'Ile-de-France:
- Hub di scambio multimodale Nanterre-Université
La nuova stazione, inaugurata nel 2015, accoglie ogni giorno 75.000 passeggeri. Il tram 1 si collegherà con la RER A (ramo Saint-Germain-en-Laye), il treno L (Saint-Lazare) e diverse linee di autobus.
- Place de la Boule
Importante centralità della rete stradale, la piazza è oggi il punto di attraversamento di 11 linee di autobus. Con la futura stazione della metropolitana 15 e l'estensione del tram 1, è destinato a diventare un importante hub della rete di trasporto pubblico dell'Ile-de-France. Per saperne di più