Tram 1, il primo tram in Île-de-France

Il tram 1 è la prima linea che ha segnato la rinascita del tram nell'Île-de-France. È stato commissionato nel 1992, tra Bobigny e Saint-Denis.

Dopo una prima estensione nel 2003 e una seconda nel 2012, è ora in servizio su 17 km tra Noisy-le-Sec e Asnières-Gennevilliers Les Courtilles. Questa linea è una vera e propria circonvallazione intorno a Parigi, intrecciata con la rete di trasporto pubblico.

Diversi progetti sono ora in corso per estendere questa linea, a est e ovest.

Un'estensione verso est, verso Fontenay-sous-Bois

La consultazione per questo progetto ha avuto luogo nel 2008. È stato nel febbraio 2014 che il progetto è stato dichiarato di pubblica utilità.

Questa estensione comprende 15 stazioni distribuite nei comuni di Noisy-le-Sec, Romainville, Montreuil, Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) e Fontenay-sous-Bois (Val-de-Marne).

Un'estensione verso ovest: verso Colombes

La consultazione per questo progetto ha avuto luogo nel 2011. È stato nel luglio 2015 che il progetto è stato dichiarato di pubblica utilità.

Questa estensione comprende 12 stazioni distribuite nei comuni di Asnières, Bois Colombes e Colombes. Sarà costruito e messo in servizio in due fasi:

– Fase 1: messa in servizio fino a "Quatre routes" (Asnières)

Una seconda estensione verso ovest: verso Nanterre e Rueil-Malmaison

La linea continua oggi il suo percorso verso Nanterre e Rueil-Malmaison. Questo è il progetto dettagliato in questo sito web.