I vantaggi del tram

Migliore condivisione delle strade

L'attuazione del prolungamento del tram 1 contribuirà a una migliore condivisione delle strade e alla calma del traffico, in un'area in cui il traffico è particolarmente intenso.

L'estensione del tram 1 migliorerà l'offerta di servizi di trasporto pubblico nelle città di Rueil-Malmaison e Nanterre e sarà una vera alternativa all'auto privata. Dando loro più spazio, il progetto promuoverà anche modalità di spostamento attive come camminare e andare in bicicletta.

L'estensione del tram 1 includerà la creazione di una pista ciclabile continua lungo il percorso, che completerà la rete ciclabile del settore.