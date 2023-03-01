Uno spazio abitativo dinamico

Il progetto di ampliamento serve e collega un territorio densamente popolato, le cui prospettive di sviluppo confermano l'attrattività.

L'estensione servirà le città di Nanterre e Rueil-Malmaison nell'Hauts-de-Seine. Con quasi 170.000 abitanti e 146.000 posti di lavoro, queste due città costituiscono un'importante area di vita nella parte occidentale dell'Ile-de-France e un territorio economico molto dinamico, vicino al quartiere degli affari La Défense. La tramvia farà parte di uno spazio molto denso e urbano, concentrando abitazioni, attrezzature e molte attività (negozi, aziende ...).

Nanterre e Rueil-Malmaison sono servite da due linee di trasporto strutturanti: la RER A (diramazione Saint-Germain-en-Laye) e il treno L, linee principalmente orientate verso Parigi e La Défense. I comuni mancano anche di trasporti pubblici per fornire un buon servizio ai quartieri. L'offerta di autobus è densa, ma la rete stradale è satura.

L'arrivo della tramvia risponde a una forte domanda di spostamenti da pendolare a sobborgo segnata da significativi flussi casa-lavoro e casa-studio.