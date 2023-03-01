I vantaggi del tram
Un'alta qualità del servizio per gli utenti
Con priorità ai semafori e correndo su una corsia riservata, il tram offre un servizio di trasporto rapido e regolare nel cuore delle città.
- Velocità
Circa 26 minuti di auto dalle stazioni di Petit Colombes al castello di Malmaison
- Alta frequenza
Ogni 4 minuti nelle ore di punta e ogni 10 minuti nelle ore non di punta
- Coerenza ottimale
Traffico di corsia riservata e priorità agli incroci
- Grande comfort
Treni spaziosi, ventilati e luminosi
- Ampiezza temporale estesa
7 giorni su 7, dalle 5:30 alle 12:30 (1:30 il venerdì, il sabato e il giorno prima dei giorni festivi)
- Accessibile a tutti
Stazioni e treni del tram completamente accessibili, in completa autonomia, agli utenti su sedia a rotelle
- Informazioni in tempo reale
Informazioni audio e visive sui tempi di attesa a bordo dei veicoli e nelle stazioni.
Migliore condivisione delle strade
L'attuazione del prolungamento del tram 1 contribuirà a una migliore condivisione delle strade e alla calma del traffico, in un'area in cui il traffico è particolarmente intenso.
L'estensione del tram 1 migliorerà l'offerta di servizi di trasporto pubblico nelle città di Rueil-Malmaison e Nanterre e sarà una vera alternativa all'auto privata. Dando loro più spazio, il progetto promuoverà anche modalità di spostamento attive come camminare e andare in bicicletta.
L'estensione del tram 1 includerà la creazione di una pista ciclabile continua lungo il percorso, che completerà la rete ciclabile del settore.
Una ristrutturazione degli spazi pubblici
Migliorare l'accessibilità dei quartieri attraversati aumenterà l'attrattività dei territori. Il progetto avrà anche un effetto positivo sul paesaggio. Infatti, le stazioni, l'arredo urbano e la riqualificazione delle strade utilizzate dalla tramvia andranno nella direzione di un miglioramento dell'ambiente di vita.