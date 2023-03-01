I vantaggi del tram

Un'alta qualità del servizio per gli utenti

Con priorità ai semafori e correndo su una corsia riservata, il tram offre un servizio di trasporto rapido e regolare nel cuore delle città.

Velocità

Circa 26 minuti di auto dalle stazioni di Petit Colombes al castello di Malmaison

Ogni 4 minuti nelle ore di punta e ogni 10 minuti nelle ore non di punta

Traffico di corsia riservata e priorità agli incroci

Treni spaziosi, ventilati e luminosi

7 giorni su 7, dalle 5:30 alle 12:30 (1:30 il venerdì, il sabato e il giorno prima dei giorni festivi)

Stazioni e treni del tram completamente accessibili, in completa autonomia, agli utenti su sedia a rotelle

Informazioni audio e visive sui tempi di attesa a bordo dei veicoli e nelle stazioni.

Migliore condivisione delle strade

L'attuazione del prolungamento del tram 1 contribuirà a una migliore condivisione delle strade e alla calma del traffico, in un'area in cui il traffico è particolarmente intenso.

L'estensione del tram 1 migliorerà l'offerta di servizi di trasporto pubblico nelle città di Rueil-Malmaison e Nanterre e sarà una vera alternativa all'auto privata. Dando loro più spazio, il progetto promuoverà anche modalità di spostamento attive come camminare e andare in bicicletta.

L'estensione del tram 1 includerà la creazione di una pista ciclabile continua lungo il percorso, che completerà la rete ciclabile del settore.