EstensioneNoisy-le-Sec > Val de Fontenay

Regione Île-de-France
Dipartimento di Seine-Saint-Denis
Dipartimento della Val-de-Marne
RATP
Île-de-France Mobilités

Dal 2012, il tram T1 collega Asnières Gennevilliers Les Courtilles (92) a Noisy-le-Sec (93).

L'estensione orientale servirà le città di Noisy-le-Sec, Romainville, Montreuil, Rosny-sous-Bois e Fontenay-sous-Bois, migliorando così il servizio di trasporto pubblico nella parte orientale di Parigi e aprendo alcuni quartieri. Migliorerà inoltre l'ambiente di vita riqualificando gli assi utilizzati, in particolare la A186.

Potete trovare le ultime informazioni su questo progetto sul sito dedicato:

http://www.t1bobigny-valdefontenay.fr/

Mappa

Plan du projet Tram T1 – Prolungamento fino a Val-de-Fontenay
Figure chiave

4 minuti

tra ogni tram nelle ore di punta

15

nuove stazioni e 6 stazioni riqualificate

6 minuti

tra un tram e l'altro durante le ore non di punta

35 minuti

tra Bobigny e Val de Fontenay

Programma provvisorio

  • 2008: Consultazione
  • 2009-2012: Studi preliminari
  • 2013: Inchiesta pubblica / Schema
  • 2014: Dichiarazione di pubblica utilità / Progetto preliminare
  • 2014-2015: Studi di progetto
  • 2015-2020 Lavori preparatori e concessionari
  • 2018: approvazione del protocollo di finanziamento
  • 2019 a metà 2028: lavori e fase 1 (da Bobigny a Montreuil (Rue de Rosny)
  • Dal 2025 alla metà del 2030: lavori e fase 2 (da Montreuil a Val de Fontenay)

Panoramica

Plan du prolongement du Tram T1 de Noisy-le-Sec > Val de Fontenay

Finanza e attori

Finanza

  • Infrastrutture: 120 milioni di euro (Stato + Regione + CD 94 + Île-de-France Mobilités)
  • Tram: 78,5 milioni di euro (Île-de-France Mobilités 100%)
  • Sfruttamento: Île-de-France Mobilités

Attori

I proprietari del progetto sono:

RATP (costruzione dell'infrastruttura e del sistema di trasporto)

il dipartimento di Seine-Saint-Denis (miglioramenti stradali)