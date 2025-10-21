EstensioneNoisy-le-Sec > Val de Fontenay

Potete trovare le ultime informazioni su questo progetto sul sito dedicato:
4 minuti
tra ogni tram nelle ore di punta
15
nuove stazioni e 6 stazioni riqualificate
6 minuti
tra un tram e l'altro durante le ore non di punta
35 minuti
tra Bobigny e Val de Fontenay
- 2008: Consultazione
- 2009-2012: Studi preliminari
- 2013: Inchiesta pubblica / Schema
- 2014: Dichiarazione di pubblica utilità / Progetto preliminare
- 2014-2015: Studi di progetto
- 2015-2020 Lavori preparatori e concessionari
- 2018: approvazione del protocollo di finanziamento
- 2019 a metà 2028: lavori e fase 1 (da Bobigny a Montreuil (Rue de Rosny)
- Dal 2025 alla metà del 2030: lavori e fase 2 (da Montreuil a Val de Fontenay)
Finanza
- Infrastrutture: 120 milioni di euro (Stato + Regione + CD 94 + Île-de-France Mobilités)
- Tram: 78,5 milioni di euro (Île-de-France Mobilités 100%)
- Sfruttamento: Île-de-France Mobilités
Attori
I proprietari del progetto sono:
• RATP (costruzione dell'infrastruttura e del sistema di trasporto)
• il dipartimento di Seine-Saint-Denis (miglioramenti stradali)