Bilancio e impegni

Al termine della consultazione preliminare, i garanti della Commissione nazionale per il dibattito pubblico (CNDP) hanno redatto un rapporto e formulato richieste e raccomandazioni all'attenzione di Île-de-France Mobilités. Nell'ambito della risposta del cliente al bilancio dei garanti, Île-de-France Mobilités ha quindi assunto i seguenti impegni per il proseguimento della consultazione:

proseguire il progetto di estensione del tunnel cercando tutte le possibili ottimizzazioni per quanto riguarda le varianti proposte durante la consultazione;

esaminare e valutare, nell'ambito degli studi successivi, le nuove alternative proposte dai partecipanti durante la consultazione per quanto riguarda le questioni identificate.

Sono questi impegni che sono stati presentati e approvati nella sessione plenaria del CNDP il 6 settembre 2023.

Per approfondire, puoi leggere qui sotto il bilancio della consultazione e la risposta del cliente!