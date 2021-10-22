Come è andata la consultazione preliminare?
Alla consultazione sono stati presentati due scenari di estensione: uno scenario "di riferimento" in galleria e uno scenario "alternativo" in superficie. Dopo numerosi scambi che hanno permesso di presentare, illuminare e discutere settore per settore dei due scenari presentati alla consultazione, Île-de-France Mobilités ha deciso di continuare gli studi dello scenario del tunnel e di scartare lo scenario in superficie, pur continuando a esaminare le alternative proposte durante la consultazione.