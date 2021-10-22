Il pubblico ha infatti condiviso la sua preferenza per lo scenario del tunnel, una soluzione tecnicamente complessa ma che limita gli effetti sugli edifici nel centro della città di Clamart e nella foresta di Meudon. Questa soluzione consente inoltre di puntare a un elevato livello di prestazioni della linea in termini di tempo di percorrenza e affidabilità.

La consultazione preliminare sull'estensione del tram T10 si è tenuta dal 27 febbraio al 24 aprile 2023, sotto l'egida di due garanti nominati dalla Commissione nazionale per il dibattito pubblico. Questa è stata l'occasione per una grande mobilitazione e ha permesso contributi numerosi, ricchi e circostanziati che alimenteranno il proseguimento degli studi sul progetto.