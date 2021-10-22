Tram

EstensioneJardin Parisien > Gare de Clamart

Consultazione preliminare

Come è andata la consultazione preliminare?

Alla consultazione sono stati presentati due scenari di estensione: uno scenario "di riferimento" in galleria e uno scenario "alternativo" in superficie. Dopo numerosi scambi che hanno permesso di presentare, illuminare e discutere settore per settore dei due scenari presentati alla consultazione, Île-de-France Mobilités ha deciso di continuare gli studi dello scenario del tunnel e di scartare lo scenario in superficie, pur continuando a esaminare le alternative proposte durante la consultazione.

Il pubblico ha infatti condiviso la sua preferenza per lo scenario del tunnel, una soluzione tecnicamente complessa ma che limita gli effetti sugli edifici nel centro della città di Clamart e nella foresta di Meudon. Questa soluzione consente inoltre di puntare a un elevato livello di prestazioni della linea in termini di tempo di percorrenza e affidabilità.

La consultazione preliminare sull'estensione del tram T10 si è tenuta dal 27 febbraio al 24 aprile 2023, sotto l'egida di due garanti nominati dalla Commissione nazionale per il dibattito pubblico. Questa è stata l'occasione per una grande mobilitazione e ha permesso contributi numerosi, ricchi e circostanziati che alimenteranno il proseguimento degli studi sul progetto.

12 incontri

organizzato a Clamart, Châtenay-Malabry e Plessis-Robinson

Più di 1200

Partecipanti alle riunioni

Più di 15000

Visite al sito web

Più di 3400

contributi scritti, tra cui più di 2100 recensioni online e più di 1000 coupon T

21

Notebook degli attori

Perché una consultazione preventiva?

La consultazione preliminare è un meccanismo partecipativo, il cui obiettivo è discutere l'opportunità, gli obiettivi e le caratteristiche principali di un progetto con le parti interessate e il pubblico in generale. Si svolge a monte del processo di definizione precisa del progetto e in una fase in cui tutte le opzioni sono ancora possibili.

 

Il quadro normativo per la consultazione preliminare

L'articolo L.121-1 e seguenti del codice dell'ambiente prevede che i responsabili di progetto debbano deferire la questione al CNDP su progetti con elevate poste socioeconomiche o con impatti significativi sull'ambiente o sulla pianificazione territoriale.

