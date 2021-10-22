Attori e finanziamenti
Sta conducendo studi per l'estensione del T10
Il proprietario del tram T10, Île-de-France Mobilités
Île-de-France Mobilités è l'autorità organizzatrice della mobilità nell'Île-de-France. Come attore principale all'interno della rete, organizza, decide, investe e innova per migliorare la mobilità e il servizio fornito ai passeggeri portando la visione di tutti i trasporti nell'Île-de-France (treno, RER, metropolitana, tram e autobus). In qualità di proprietario del progetto, Île-de-France Mobilités sta conducendo studi per l'estensione del tram T10 e sta conducendo la consultazione.
Sono associati al progetto
- Le istituzioni pubbliche Vallée Sud Grand Paris e Grand Paris Seine Ouest
- Tutti i comuni interessati dal progetto: Clamart, Le Plessis-Robinson, Châtenay-Malabry, Antony, Issy-les-Moulineaux, Vanves e Malakoff.
Cofinanziano il progetto fino agli studi preliminari
Consentiranno la stesura del "piano di principio", il documento di riferimento che presenta il programma funzionale del progetto e tutte le sue caratteristiche per l'inchiesta pubblica. Il cofinanziamento viene effettuato attraverso un accordo di finanziamento.
Lo Stato
La modernizzazione del trasporto quotidiano è una forte priorità per lo Stato.
Impegnandosi in progetti di trasporto pubblico (modernizzazione della RER, estensioni delle linee metropolitane, creazione o estensione di tram e linee di autobus in siti dedicati), lo Stato persegue i suoi obiettivi: rendere la rete di trasporto più efficiente, integrarla nelle dinamiche dei territori e soddisfare meglio le esigenze quotidiane dei residenti dell'Ile-de-France.
La regione Île-de-France
In termini di dinamismo economico e qualità della vita, la regione Île-de-France ha fatto del trasporto quotidiano una delle sue priorità. Al fine di concretizzare la rivoluzione dei trasporti avviata al servizio dei residenti dell'Ile-de-France, la Regione cofinanzia progetti ambiziosi per creare una rete interconnessa ed efficiente. Il suo obiettivo: realizzare i progetti attesi dagli utenti ed essenziali per lo sviluppo dell'Île-de-France.
Il dipartimento Hauts-de-Seine
Facilitando gli spostamenti sul suo territorio e sviluppando infrastrutture che contribuiscono allo sviluppo economico e al miglioramento delle condizioni di vita degli abitanti, il Dipartimento Hauts-de-Seine continua il suo impegno per la mobilità.