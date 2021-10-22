Attori e finanziamenti

Il proprietario del tram T10, Île-de-France Mobilités

Île-de-France Mobilités è l'autorità organizzatrice della mobilità nell'Île-de-France. Come attore principale all'interno della rete, organizza, decide, investe e innova per migliorare la mobilità e il servizio fornito ai passeggeri portando la visione di tutti i trasporti nell'Île-de-France (treno, RER, metropolitana, tram e autobus). In qualità di proprietario del progetto, Île-de-France Mobilités sta conducendo studi per l'estensione del tram T10 e sta conducendo la consultazione.

www.iledefrance-mobilites.fr/

Sono associati al progetto