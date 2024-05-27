Tram

EstensioneJardin Parisien > Gare de Clamart

Verbali delle riunioni

Aggiornato il

PDF

Supporto per l'apertura della riunione pubblica

3.6 MB

PDF

Verbale dell'incontro pubblico di apertura

1.0 MB

PDF

Supporto dibattito serale

3.5 MB

PDF

Resoconto serale dibattito

1.2 MB

PDF

Supporto serale decrittazione

5.2 MB

PDF

Rapporto serale di decrittazione

4.7 MB

PDF

Supporto officina n°1

1.7 MB

PDF

Rapporto workshop n°1

2.7 MB

PDF

Supporto officina n°2

2.4 MB

PDF

Rapporto workshop n°2

13.7 MB

PDF

Supporto per riunioni pubbliche di chiusura

2.3 MB

PDF

Verbale della riunione pubblica di chiusura

706.5 KB

PDF

Sostegno all'incontro pubblico: Al termine della consultazione preliminare: valutazione, decisioni e impegni

2.7 MB

PDF

Verbale della riunione pubblica: Al termine della consultazione preliminare: valutazione, decisioni e impegni

637.2 KB

PDF

Rapporto del workshop del settore stazione - 20 marzo 2024

PDF

Verbale del workshop del centro città - 27 marzo 2024

PDF

Rapporto del workshop del quartiere Jardin Parisien - 30 marzo 2024