EstensioneJardin Parisien > Gare de Clamart
Verbali delle riunioni
Aggiornato il
Supporto per l'apertura della riunione pubblica
3.6 MB
Verbale dell'incontro pubblico di apertura
1.0 MB
Supporto dibattito serale
3.5 MB
Resoconto serale dibattito
1.2 MB
Supporto serale decrittazione
5.2 MB
Rapporto serale di decrittazione
4.7 MB
Supporto officina n°1
1.7 MB
Rapporto workshop n°1
2.7 MB
Supporto officina n°2
2.4 MB
Rapporto workshop n°2
13.7 MB
Supporto per riunioni pubbliche di chiusura
2.3 MB
Verbale della riunione pubblica di chiusura
706.5 KB
Sostegno all'incontro pubblico: Al termine della consultazione preliminare: valutazione, decisioni e impegni
2.7 MB
Verbale della riunione pubblica: Al termine della consultazione preliminare: valutazione, decisioni e impegni
637.2 KB
Rapporto del workshop del settore stazione - 20 marzo 2024
Verbale del workshop del centro città - 27 marzo 2024
Rapporto del workshop del quartiere Jardin Parisien - 30 marzo 2024