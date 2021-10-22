La consultazione continua
Dalla fine del 2023, la consultazione è entrata in una nuova fase chiamata "consultazione continua", posta sotto l'egida della Commissione nazionale per il dibattito pubblico. Quest'ultimo ha nominato Sylvie Haudebourg come garante responsabile del follow-up della consultazione in corso, che continuerà quindi la sua missione di sostegno a Île-de-France Mobilités fino all'inchiesta pubblica. L'obiettivo generale della consultazione continua è quello di affinare gradualmente il progetto e le condizioni per la sua integrazione nel territorio, sezione per sezione.
La prima sequenza della consultazione continua, tra novembre 2023 e la primavera 2024, ha permesso di stabilire un inventario condiviso, elemento essenziale per il proseguimento del progetto. Un ciclo di workshop condotti con i Clamartois ha permesso di indirizzare in modo fine e preciso i punti di attenzione e le particolarità dei tre settori del progetto. Al termine di questa prima sequenza, Île-de-France Mobilités ha potuto contare sul feedback degli abitanti, degli utenti e delle associazioni del territorio per arricchire la fase di studio iniziata nella primavera del 2024.
Clicca qui per consultare i verbali dei workshop per settore, le audizioni degli stakeholder e la relazione annuale del garante.
Nel febbraio 2025, la seconda fase della consultazione continua si apre con un nuovo ciclo di workshop per settore, organizzati per presentare lo stato di avanzamento degli studi rispetto ai risultati dell'analisi comparativa dei diversi scenari per l'implementazione e l'inserimento delle strutture. Per sapere tutto su questo ciclo di workshop leggi la newsletter n°4!