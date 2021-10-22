La consultazione continua

Dalla fine del 2023, la consultazione è entrata in una nuova fase chiamata "consultazione continua", posta sotto l'egida della Commissione nazionale per il dibattito pubblico. Quest'ultimo ha nominato Sylvie Haudebourg come garante responsabile del follow-up della consultazione in corso, che continuerà quindi la sua missione di sostegno a Île-de-France Mobilités fino all'inchiesta pubblica. L'obiettivo generale della consultazione continua è quello di affinare gradualmente il progetto e le condizioni per la sua integrazione nel territorio, sezione per sezione.

La prima sequenza della consultazione continua, tra novembre 2023 e la primavera 2024, ha permesso di stabilire un inventario condiviso, elemento essenziale per il proseguimento del progetto. Un ciclo di workshop condotti con i Clamartois ha permesso di indirizzare in modo fine e preciso i punti di attenzione e le particolarità dei tre settori del progetto. Al termine di questa prima sequenza, Île-de-France Mobilités ha potuto contare sul feedback degli abitanti, degli utenti e delle associazioni del territorio per arricchire la fase di studio iniziata nella primavera del 2024.

Clicca qui per consultare i verbali dei workshop per settore, le audizioni degli stakeholder e la relazione annuale del garante.