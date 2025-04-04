Come verrà scelta la posizione del pozzo di accesso di emergenza nella stazione posteriore?

Nell'ambito della regolamentazione delle gallerie, è necessario un pozzo di accesso di emergenza in presenza di una galleria senza uscita lunga più di 100 metri, come nel caso degli scenari 2 e 3 presentati al workshop.

L'ubicazione di questo pozzo di emergenza sarà specificata nel prosieguo degli studi in funzione della configurazione scelta per il capolinea, dello spazio disponibile in superficie e dei vincoli tecnici. Gli elementi presentati nel workshop sono quindi soggetti a modifiche.