– Massy-Palaiseau, Champlan, Longjumeau, Chilly-Mazarin

Le stazioni Massy - Palaiseau, Massy Europe e Champlan

La stazione Massy – Palaiseau

Il tram T12 partirà dalla stazione di Massy – Palaiseau dove si collegherà con le linee RER B e C e il TGV. Passerà attraverso il cuore del nuovo quartiere urbano Massy-Atlantis, che comprende uffici, abitazioni, negozi e attrezzature su un'area di 100 ettari. In definitiva, questo distretto ospiterà 10.000 persone e creerà 10.000 nuovi posti di lavoro.

La stazione di Massy Europe

Vicino a questo nuovo quartiere si sta sviluppando un altro progetto urbano per ospitare PMI e PMI e trasferire attività industriali precedentemente stabilite a Massy. Questo è il parco commerciale Bonde realizzato da Paris Sud Aménagement.

Nell'ambito di questi sviluppi urbani e del tram T12 (tram T12 cofinanziamento e città di Massy), viene eseguita un'opera sotto i binari ferroviari in rue Migaux. Questo sottopassaggio sarà dotato di due corsie stradali e di un marciapiede pedonale. Collegherà il quartiere Massy-Atlantis e il suo centro commerciale a Massy-Europe.

Stazione di Champlan

I residenti di Champlan potranno prendere il tram T12 dalla nuova stazione di Champlan. Questo

sarà situato accanto a un distretto economico orientato verso il settore dell'eco-costruzione. Questo progetto di quartiere è sostenuto dall'Agenzia regionale per la biodiversità e dall'Istituto della regione parigina (IAU IDF).