Nuova lineaMassy > Évry-Courcouronnes

Lavori sulla RN441, a Ris-Orangis (agosto 2020)

> Che lavoro deve essere fatto?

  • Lavori per spostare la RN441 per far posto alla futura piattaforma del tram T12.
  • Installazione di dispositivi di sicurezza e realizzazione della segnaletica orizzontale.

 

> Quanto dura il lavoro?

Da lunedì 3 agosto in serata a martedì 25 agosto 2020.

 

> Che differenza fa?

Per tutta la durata dei lavori, l'accesso alla RN441 dalla RD31, dall'autostrada A6 e dalla RN449 è chiuso giorno e notte.
È previsto un percorso di deviazione attraverso la RD31, la RN7 e la RD310.

Percorso di deviazione attraverso RD31, RDN7 e RD310.