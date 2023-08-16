Lavori sulla RN441, a Ris-Orangis (agosto 2020)
> Che lavoro deve essere fatto?
- Lavori per spostare la RN441 per far posto alla futura piattaforma del tram T12.
- Installazione di dispositivi di sicurezza e realizzazione della segnaletica orizzontale.
> Quanto dura il lavoro?
Da lunedì 3 agosto in serata a martedì 25 agosto 2020.
> Che differenza fa?
Per tutta la durata dei lavori, l'accesso alla RN441 dalla RD31, dall'autostrada A6 e dalla RN449 è chiuso giorno e notte.
È previsto un percorso di deviazione attraverso la RD31, la RN7 e la RD310.