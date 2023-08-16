Lavori intorno alla rue du Dr Roux a Viry-Chatillon

Data di pubblicazione: 13 maggio 2019

> Che lavoro deve essere fatto?

– Modifica del layout della rue du Dr Roux.

– Rimozione di vecchie barriere antirumore e riinstallazione di nuove pareti.

> Quali sono i passaggi?

– Sgombero e sterro del tumulo di terra

– Realizzazione della carreggiata e dei marciapiedi finali della rue du Dr Roux

– Spostamento del traffico sulla nuova rue du Dr Roux

> Quanto dura il lavoro?

Fino alla fine dell'estate 2019.

> Che differenza fa?

Dall'8 al 12 aprile dalle 8:30 alle 16:30, installazione di una strada temporanea alternata e chiusura dell'incrocio tra rue de La Rochefoucauld e rue Dr Roux.

Durante questi quattro giorni, La Rochefoucauld Street rimane circolabile. I percorsi pedonali sono mantenuti.

Da metà aprile, il traffico sulla corsia morbida (ciclabile e pedonale) sarà trasferito a Rue de La Rochefoucauld.