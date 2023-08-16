Chiusura della RN441 dalla sera del 24 luglio fino al 30 agosto 2019

Data di pubblicazione.23 luglio 2019

> Che lavoro deve essere fatto?

Lavori per spostare la RN441 per far posto alla futura piattaforma del Tram 12 express.

> Quali sono i passaggi?

– Fase 1: riapertura dell'accesso alla RD310 verso Grigny e Viry-Chatillon dalla RN441 nella notte tra il 24 e il 25 luglio.

Chiusura dell'accesso alla RN441 dalla RD31 dal 25 luglio al 22 agosto.

– Fase 2: chiusura totale dell'accesso alla RN441 dalla RD31, dall'autostrada A6 e dalla RN449 dal 21 agosto al 30 agosto.

> Quanto dura il lavoro?

Dalla sera del 24 luglio al 30 agosto 2019.

> Che differenza fa?

Durante i lavori vengono allestiti percorsi alternativi (vedi mappe sotto):

– Fase 1: deviazione attraverso la RD31, inversione a U alla rotonda e prendere la RD31 verso Ris-Orangis centro poi Courcouronnes. Poi prendere la A6 verso Parigi e seguire la RD310 verso Grigny e Viry-Chatillon.

– Fase 2: seguire l'uscita verso Ris-Orangis, deviazione attraverso la RD31, la RN 7 e la RD310.

Vi ringraziamo per la vostra comprensione e vi assicuriamo la nostra volontà di ridurre l'impatto del lavoro sul vostro traffico.