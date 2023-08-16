Chiusura della RN441 dalla sera del 24 luglio fino al 30 agosto 2019
Data di pubblicazione.23 luglio 2019
> Che lavoro deve essere fatto?
Lavori per spostare la RN441 per far posto alla futura piattaforma del Tram 12 express.
> Quali sono i passaggi?
– Fase 1: riapertura dell'accesso alla RD310 verso Grigny e Viry-Chatillon dalla RN441 nella notte tra il 24 e il 25 luglio.
Chiusura dell'accesso alla RN441 dalla RD31 dal 25 luglio al 22 agosto.
– Fase 2: chiusura totale dell'accesso alla RN441 dalla RD31, dall'autostrada A6 e dalla RN449 dal 21 agosto al 30 agosto.
> Quanto dura il lavoro?
Dalla sera del 24 luglio al 30 agosto 2019.
> Che differenza fa?
Durante i lavori vengono allestiti percorsi alternativi (vedi mappe sotto):
– Fase 1: deviazione attraverso la RD31, inversione a U alla rotonda e prendere la RD31 verso Ris-Orangis centro poi Courcouronnes. Poi prendere la A6 verso Parigi e seguire la RD310 verso Grigny e Viry-Chatillon.
– Fase 2: seguire l'uscita verso Ris-Orangis, deviazione attraverso la RD31, la RN 7 e la RD310.
Vi ringraziamo per la vostra comprensione e vi assicuriamo la nostra volontà di ridurre l'impatto del lavoro sul vostro traffico.