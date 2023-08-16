Lavori sul ponte A6 a Morsang-sur-Orge (ottobre-novembre 2019)

> Che lavoro deve essere fatto?

Demolizione mediante segatura della parte esterna del ponte A6, non circolante, al fine di poter costruire la nuova struttura che ospiterà eventualmente i nuovi dispositivi di sicurezza dell'autostrada (scivolo) e le nuove barriere antirumore tra l'autostrada e la stazione del tram T12.

> Quali sono le fasi del lavoro?

1 . Demolizione parziale della struttura in calcestruzzo esistente mediante segatura.

2. Le fasi successive dei lavori (costruzione della nuova struttura, barriere antirumore, ecc.) saranno oggetto di informazioni specifiche sui lavori.

> Quanto dura il lavoro?

Demolizione mediante segatura: per 3 settimane, dal 21 ottobre all'8 novembre 2019, solo nei giorni feriali e notturni.

> Che differenza fa?

I lavori di demolizione si svolgeranno di notte e comporteranno la chiusura della RD77, tra rue Jules Ferry e 7 rue de Savigny, solo nei giorni feriali, dalle 23 alle 5:

– da lunedì 21/10 a sabato 26/10 mattina;

– da lunedì 28/10 a sabato 2/11 mattina;

– da lunedì 4/11 a sabato 9/11 mattina.

Il passaggio sotto il ponte della A6 sarà completamente chiuso.

L'accesso per i residenti locali sarà mantenuto su entrambi i lati della A6.

L'autostrada A6 rimarrà aperta per tutta la durata di questo progetto.

Vi assicuriamo la nostra volontà di ridurre il più possibile l'inquinamento acustico che potrebbe essere causato dal taglio e i disturbi durante i vostri viaggi. Grazie per la vostra comprensione.