Fase 3 dei lavori nel centro della città di Évry-Courcouronnes (2020-2021)
> Che lavoro deve essere fatto?
Le fasi 1 e 2 hanno già permesso di eseguire lavori preparatori sulle strade e sui marciapiedi sul lato sud di Avenue Paul Delouvrier e Boulevard François Mitterrand.
La fase 3 consiste nella realizzazione di lavori stradali, sul lato nord di Avenue Paul Delouvrier e Boulevard François Mitterrand, e opere infrastrutturali (binari ferroviari, stazione ...).
> Quali sono le fasi del lavoro?
– Lavori sulle strade e sui marciapiedi sul lato nord di Avenue Paul Delouvrier e Boulevard François Mitterrand;
– costruzione della piattaforma del tram T12;
– costruzione della futura stazione di Évry-Courcouronnes;
– posa di rotaie;
– sviluppo della carreggiata e del vicolo del boulevard François Mitterrand.
> Quanto dura il lavoro?
– Fase 3: circa 1 anno dalla fine di ottobre 2020.
> Che differenza fa?
– Da lunedì 2 novembre 2020, il traffico sarà su una corsia per senso di marcia, lato sud di Avenue Paul Delouvrier / Boulevard François Mitterrand;
– da lunedì 2 novembre 2020 alla fine di agosto 2021, l'accesso a rue Ambroise Croizat, da e verso boulevard François Mitterrand, sarà chiuso;
– da lunedì 2 novembre 2020, l'accesso alla parte settentrionale di rue André Lalande, da e verso boulevard François Mitterrand, sarà definitivamente chiuso. L'accesso alla strada avverrà solo da Senghor Street;
– il controvicolo, situato tra le vie Croizat e Lalande (nord) sul boulevard François Mitterrand, sarà aperto solo per l'accesso al lungomare e ai negozi, le consegne e il traffico pedonale;
– La sosta sarà vietata nei lavori di passaggio.