Fase 3 dei lavori nel centro della città di Évry-Courcouronnes (2020-2021)

> Che lavoro deve essere fatto?

Le fasi 1 e 2 hanno già permesso di eseguire lavori preparatori sulle strade e sui marciapiedi sul lato sud di Avenue Paul Delouvrier e Boulevard François Mitterrand.

La fase 3 consiste nella realizzazione di lavori stradali, sul lato nord di Avenue Paul Delouvrier e Boulevard François Mitterrand, e opere infrastrutturali (binari ferroviari, stazione ...).

> Quali sono le fasi del lavoro?

– Lavori sulle strade e sui marciapiedi sul lato nord di Avenue Paul Delouvrier e Boulevard François Mitterrand;

– costruzione della piattaforma del tram T12;

– costruzione della futura stazione di Évry-Courcouronnes;

– posa di rotaie;

– sviluppo della carreggiata e del vicolo del boulevard François Mitterrand.

> Quanto dura il lavoro?

– Fase 3: circa 1 anno dalla fine di ottobre 2020.

> Che differenza fa?

– Da lunedì 2 novembre 2020, il traffico sarà su una corsia per senso di marcia, lato sud di Avenue Paul Delouvrier / Boulevard François Mitterrand;

– da lunedì 2 novembre 2020 alla fine di agosto 2021, l'accesso a rue Ambroise Croizat, da e verso boulevard François Mitterrand, sarà chiuso;

– da lunedì 2 novembre 2020, l'accesso alla parte settentrionale di rue André Lalande, da e verso boulevard François Mitterrand, sarà definitivamente chiuso. L'accesso alla strada avverrà solo da Senghor Street;

– il controvicolo, situato tra le vie Croizat e Lalande (nord) sul boulevard François Mitterrand, sarà aperto solo per l'accesso al lungomare e ai negozi, le consegne e il traffico pedonale;

– La sosta sarà vietata nei lavori di passaggio.