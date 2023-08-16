Lavori all'incrocio del Trattato di Roma a Évry-Courcouronnes (2020-2021)

> Che lavoro deve essere fatto?

I lavori stradali alla rotatoria del Trattato di Roma si svolgeranno in tre fasi:

– Fase 1: a sud della rotonda, in Avenue Pierre Bérégovoy.

– Fase 2: sull'isola centrale della rotatoria e quella a sud della rotonda, all'altezza di Avenue Pierre Bérégovoy.

– Fase 3: sull'isola centrale che si trova a nord della rotonda, all'altezza di Avenue de l'Orme a Martin.

> Quali sono le fasi del lavoro?

– Fase 1: tra metà ottobre e metà novembre 2020.

– Fase 2: tra metà novembre e la fine del 2020.

– Fase 3: da metà febbraio 2021.

> Che differenza fa?

Per tutta la durata dei lavori e per la sicurezza degli automobilisti e degli accompagnatori sul cantiere, la velocità regolamentare sarà abbassata al livello del cantiere e le corsie di traffico potranno essere ridotte.