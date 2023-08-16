Lavori intorno alla strada da Compiègne a Viry-Chatillon

Data di pubblicazione: 13 giugno 2019

> Che lavoro deve essere fatto?

Installazione di una rete fognaria di acqua piovana sul percorso pedonale da Compiègne a Avenue des Pylônes.

> Quali sono i passaggi?

– Tagliare alberi e rimuovere candelabri.

– Trasferimento dello stadio cittadino che sarà ricostruito e modernizzato rue des Bleuets vicino alla palestra Allende (calendario in fase di definizione).

> Quanto dura il lavoro?

Fino alla fine di agosto 2019.

> Che differenza fa?

– Chiusura del percorso pedonale da Compiègne a Avenue des Pylônes.

– Indisponibilità dello stadio cittadino.