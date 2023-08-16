Lavori intorno alla strada da Compiègne a Viry-Chatillon
Data di pubblicazione: 13 giugno 2019
> Che lavoro deve essere fatto?
Installazione di una rete fognaria di acqua piovana sul percorso pedonale da Compiègne a Avenue des Pylônes.
> Quali sono i passaggi?
– Tagliare alberi e rimuovere candelabri.
– Trasferimento dello stadio cittadino che sarà ricostruito e modernizzato rue des Bleuets vicino alla palestra Allende (calendario in fase di definizione).
> Quanto dura il lavoro?
Fino alla fine di agosto 2019.
> Che differenza fa?
– Chiusura del percorso pedonale da Compiègne a Avenue des Pylônes.
– Indisponibilità dello stadio cittadino.