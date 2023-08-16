Lavori nel parcheggio della stazione di Épinay-sur-Orge
Data di pubblicazione: 13 maggio 2019
> Che lavoro deve essere fatto?
Completamento del passaggio sotto i binari ferroviari per consentire l'inserimento della piattaforma del Tram 12 express.
> Quanto dura il lavoro?
Fase 1: fino alla primavera 2020.
> Che differenza fa?
– Rimozione di posti auto nel parcheggio della stazione e creazione di un parcheggio temporaneo con 141 posti auto accanto alla stazione RER C (vedi mappa di accesso sul retro).
– Mantenimento dell'accesso al parcheggio tramite il Chemin des Rossays.
– Promuovere l'uso della rete di autobus per raggiungere la stazione.